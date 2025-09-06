Es tendencia:
Colo Colo

La formación ultraofensiva que quiere usar Fernando Ortiz en Colo Colo: “Tengo plantel para…”

El entrenador del Cacique indicó que tiene a los jugadores que necesita para plasmar su idea de juego en Chile.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz prueba fórmulas en Colo Colo.
© Colo ColoFernando Ortiz prueba fórmulas en Colo Colo.

En el estadio Monumental se respira un aire renovado, porque ahora el entrenador de Colo Colo es el argentino Fernando Ortiz, quien de a poco está entregando sus ideas a los jugadores.

El Tano ha encabezado cinco entrenamientos con el plantel albo, donde lo primero que hizo fue hacer énfasis en lo físicos, aprovechando el paro de la Liga de Primera por la fecha FIFA.

Además, Ortiz quiere que sus futbolistas de a poco lo conozcan y entiendan la idea de juego que quiere que tenga Colo Colo, ya que su filosofía es más bien ofensiva.

El sistema táctico ofensivo que quiere Ortiz para Colo Colo

Fernando Ortiz le dio una extensa entrevista a DSports, donde reveló el sistema táctico que quiere usar con Colo Colo, el cual tiene características muy ofensivas, con hasta cuatro jugadores de ataque.

“La idea de juego mía es ser protagonista en el lugar que vayamos a jugar, somos un equipo grande, es imposible no proponer con la camiseta que tenemos puesta, es un club grande, el riesgo va a estar, pero voy a salir a ganar en todas las canchas. Jugar donde sea como un equipo grande”, explicó.

Claudio Aquino es uno de los ejes para Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo.

A mí me gusta mucho el sistema 4-2-3-1. Lo he implementado en México y en equipos grandes también. Pero también me he encontrado en equipos mexicanos donde quizás no tenía las características suficientes para armar ese juego que a mí me gusta y me he amoldado a otro sistema”, agregó.

Por último, indicó que en Colo Colo tiene los intérpretes necesarios para ocupar el dibujo táctico que más le seduce.

“Dependiendo de la situación en la que me encuentre y con la plantilla que me encuentre. Pero sí me gusta ese sistema que dije y hoy tengo afortunadamente un plantel para que yo pueda tratar de hacer el juego que a mí me gusta“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

