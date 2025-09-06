Fernando Ortiz lleva solo unos días al mando de Colo Colo, pero ya empezó a marcar territorio.

El Tano reveló cómo fueron sus primeras conversaciones con Arturo Vidal y, de paso, dejó una frase potente que ilusiona a los hinchas albos.

Un inicio con título en la mira

Ortiz se instaló en Macul debutando nada menos que en una final de clásico. “Me tocó debutar en una final que es un clásico, donde puedo ganar un título”, partió diciendo a DSports.

“Estoy tranquilo, los chicos hicieron un gran partido el domingo pasado. Les dije que tenían que repetir esa misma actitud”, agregó.

El argentino sabe que, más allá de sistemas o esquemas, los clásicos se ganan. “Jugando bien o mal, hay que ganarlos”, recalcó.

Su idea de juego en Colo Colo

El DT confesó que le gusta el 4-2-3-1, un sistema que usó con frecuencia en México, aunque también aclaró que puede adaptarse según las necesidades.

“Hoy tengo un plantel para poder hacer el juego que a mí me gusta”, señaló.

Fernando Ortiz es presentado como nuevo entrenador de Colo Colo (Photosport).

El mensaje a Arturo Vidal

El punto más llamativo de la entrevista fue lo que contó sobre su relación con Vidal. Ortiz aseguró que ya habló con el ídolo albo y que lo considera clave tanto dentro como fuera de la cancha.

“Hablé con él. Le pregunté dónde se sentía más cómodo jugando. Yo tengo que exprimir a Arturo lo máximo que pueda, no solo en lo deportivo, sino también en su experiencia en todo sentido”, explicó Ortiz.

“En el momento en que yo decida dónde me puede rendir, él lo va a hacer”, destacó. Para Ortiz, la disciplina y profesionalismo del King son un ejemplo que potencia a todo el plantel

Por ahora, Colo Colo está a la espera de saber si jugará la Supercopa ante Universidad de Chile. Mientras tanto, Ortiz sigue afinando piezas y, sobre todo, buscando la mejor versión de Arturo Vidal.