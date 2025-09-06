Colo Colo tendrá un sábado clave que marcará los cimientos de Fernando Ortiz como nuevo entrenador del Cacique, en reemplazo de Jorge Almirón y tras el interinato de Hugo González y Luis Pérez en la banca de los albos.

Es que el entrenamiento de Colo Colo considera un primer duelo amistoso, contra la proyección del Cacique. Es decir, Ortiz plantará el primer once desde su llegada al estadio Monumental.

Así lo informó el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta: “la práctica de este sábado será importante porque me comentaban que la idea era jugar contra los juveniles de Colo Colo, quizás ahí vamos a ver el primer trabajo futbolístico en la cancha, con un partido de 11 contra 11 y ver cuáles serán los titulares“.

El periodista añade que el duelo permitirá ver “cómo arma el mediocampo, cómo se posiciona la defensa y los delanteros. Al menos en estas prácticas de fútbol algo veremos, y después de esta semana intensa ir bajando las cargas y hacer fútbol”.

ver también Sin espacio a la flojera: Fernando Ortiz le saca el jugo al plantel de Colo Colo

Ortiz, el trabajólico nuevo DT de Colo Colo

Cabe considerar que, desde su arribo, Ortiz ha destacado por su forma de trabajar, con prácticas que superan las dos horas y media. Esto tiene contenta a la directiva albo, en contraste a los 60 minutos promedio que trabajaba Almirón con el plantel.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz dirigirá este sábado su quinta práctica al mando de Colo Colo, con debut pactado para el domingo subsiguiente (14 de septiembre), contra Universidad de Chile en la Supercopa de Chile.

Ahora, el equipo que presente Ortiz este sábado tendrá dos detalles: las ausencias de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, quienes se encuentran con la selección chilena a espera del duelo contra Uruguay.

ver también La notable arellanización de Mosa a Ortiz en su llegada a Colo Colo: “Esta es una familia de 10 millones de integrantes”

Recordar que la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U está programada para el domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 en el estadio Santa Laura. Eso a espera de la intención azul de postergarla por su partido por Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Publicidad