Colo Colo da vuelta la página de lo que ha sido un año para el olvido y busca levantar el rumbo de la mano de su nuevo técnico. Fernando Ortiz ya trabaja en el Estadio Monumental y le ha dado un giro radical a lo que venía pasando en los últimos meses.

El proceso de Jorge Almirón tuvo un 2025 muy polémico y, entre las varias decisiones, hubo una muy cuestionada: los entrenamientos cortos. El DT apenas compartía una hora con sus jugadores, lo que ha cambiado por completo.

El arribo del nuevo estratega albo ha llevado a importantes modificaciones en cuanto a los trabajos. Así quedó claro este miércoles, donde se subió el nivel de intensidad y no hay espacio alguno para la flojera.

Fernando Ortiz tiene a Colo Colo trabajando al máximo

La aventura de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo ha comenzado con todo. El DT no le da margen de error a sus pupilos, a los que tiene entrenando sin parar y en largas jornadas, marcadas por la intensidad.

Fernando Ortiz ha tenido un inicio intenso de ciclo al mando del Cacique. Foto: Colo Colo.

Así lo dio a conocer el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien en su cuenta de X (ex Twitter) dio detalles de lo que fue una nueva jornada en el Estadio Monumental. “El entrenamiento duró cerca de dos horas y media“, señaló.

Pero eso no fue todo, ya que Fernando Ortiz le mete presión a sus jugadores, a los que está exigiendo. “El nuevo técnico de Colo Colo realizó una intensa jornada de trabajo táctico y práctica de fútbol“.

Esto marca un cambio más que importante en la interna, donde se habían acostumbrado al formato de Jorge Almirón. Ya no hay prácticas cortas, con trabajos breves y el misterio de las formaciones hasta última hora.

Quedará esperar para ver si es que esto da resultados o si le pasa la cuenta al plantel. Los jugadores se preparan para una recta final en la que deben ganarlo todo si es que quieren meterse en alguna copa internacional.

Fernando Ortiz le ha dado un giro radical a Colo Colo en sus primeros días. El DT da una muestra de compromiso total y exigencia máxima a un Cacique que necesitaba orden en medio de su caos.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz trabaja con todo con el plantel de Colo Colo para lo que será su debut en la banca. El DT hará su estreno con el Cacique el próximo domingo 14 de septiembre cuando, desde las 15:00 horas, choque con la U en la definición de la Supercopa.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

