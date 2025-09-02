Luego de su presentación, este martes comenzó la era del nuevo técnico de Colo Colo. El proceso de Fernando Ortiz arrancó esta mañana y lo hizo con varios detalles que marcan una diferencia a lo visto tiempo atrás.

El argentino llegó para tomar el puesto de Jorge Almirón y de inmediato comenzó a mostrar cambios en la interna. Así por lo menos se sintió en el Estadio Monumental, donde las cosas comenzaron muy temprano.

El DT llegó de madrugada hasta la Ruca para comenzar a preparar lo que sería su primer encuentro con el plantel. Una vez se dio, tuvo un especial abrazo con un jugador y trató de plasmar desde ya lo que será su sello de intensidad.

De abrazos y amanecido: Fernando Ortiz comienza su ciclo en Colo Colo

El proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo comenzó este martes y lo hizo desde muy temprano. Tal como ocurrió en México, el DT llegó a eso de las 6:30 de la mañana para afinar los detalles de lo que sería su cara a cara con sus nuevos jugadores.

Fernando Ortiz tuvo su primer día junto al plantel de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Ya cerca de las 9:00 horas los miembros del plantel se hicieron presentes en el Estadio Monumental. En la sala de prensa se llevó a cabo una reunión junto a Aníbal Mosa, el DT y el cuerpo técnico, en la que se conocieron de manera formal.

Fue ahí donde se vivió uno de los momentos más especiales. El estratega compartió cariñosamente con los jugadores, abrazando a cada uno de ellos. Con Emiliano Amor fue con quien tuvo el más especial encuentro, con risas y complicidad que ilusiona.

Tras ello, las cosas se trasladaron a la cancha de entrenamiento de Colo Colo. Ahí Fernando Ortiz comenzó a dar las primeras órdenes de lo que será su sello, el que promete un juego ofensivo y mucho trabajo físico, además de disciplina.

Finalmente las cosas terminaron con un poco de fútbol y diversas actividades de juego. Esto, tratando de ir sembrando las primeras semillas para ir cosechando en la Supercopa de la próxima semana.

Fernando Ortiz ya tuvo su primera vez junto al plantel de Colo Colo y ahora todo se enfoca en los desafíos que vienen. El Cacique tiene mucho por mejorar y puede darle al DT su esperado primer título para así llenarse de confianza.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo?

Colo Colo comienza el proceso de Fernando Ortiz con las miras puestas en lo que será el debut del DT. El Cacique verá acción en la Supercopa de Chile ante la U el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

