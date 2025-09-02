Colo Colo finalmente definió a su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón: se trata del argentino Fernando Ortiz, quien asume con la misión de revertir el complejo año que atraviesan los albos.

El anuncio llegó justo antes del esperado Superclásico, encuentro que el Cacique ganó por la cuenta mínima. Con ese resultado, los dirigidos por Gustavo Álvarez quedaron más alejados de Coquimbo Unido, actual puntero del Campeonato Nacional.

Dada la popularidad de ambos clubes, surge la duda de cuanto ganan sus entrenadores.

En el caso de Álvarez, con pasos en clubes como Huachipato, Sport Boys y Aldosivi, según revela Top Mercato, el DT de los azules recibe un sueldo cercano a los 50 mil dólares mensuales (48 millones en pesos chilenos), lo que equivale a unos 600 mil dólares (583 millones en pesos chilenos) al año.

Álvarez llegó el 2024 a Universidad de Chile. /Photosport

Esto ganará Fernando Ortiz en Colo Colo

Por su parte, el nuevo DT de los albos firmó contrato hasta diciembre del 2026, a cambio de 960 mil dólares (932 pesos chilenos) anuales, es decir, 80 mil dólares (78 millones de pesos chilenos) mensuales para él y su cuerpo técnico.

La presentación de Fernando Ortiz junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa./Photosport

La carrera de Fernando Ortiz

El nuevo DT de Colo Colo fue futbolista profesional durante más de 16 años, en donde paso por clubes como Boca Juniors, San Lorenzo, Banfield, Unión Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Tras retirarse como futbolista, Ortiz inició su carrera como director técnico debutando en la liga paraguaya, donde dirigió a Sol de América y Luqueño.

Más tarde dio el salto a México, entrenando a América, Monterrey y Santos Lagunas, todos de la primera división, llegando a alcanzar las semifinales del Clausura 2023 junto con las “Águilas”, aunque terminó renunciando tras quedar eliminados frente a Chivas.

