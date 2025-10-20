Si bien el Clásico Universitario capta gran parte de la acción de la próxima fecha, el verdadero partidazo que promete es el de O’Higgins ante Coquimbo Unido. El duelo se jugará en Rancagua y hay novedades al respecto.

Es que ante la opción matemática de que los piratas puedan coronarse campeones en El Teniente, el horario inicial del encuentro será modificado.

Para que esto ocurra, U. Católica con la U. de Chile deben igualar en el Claro Arena el domingo y los piratas vencer a los celestes.

Preliminarmente, la programación de la ANFP dispuso que el encuentro del líder se jugara este día sábado 25 de octubre, a las 20:00 horas. Pero como el Clásico Universitario del domingo influye en un eventual título aurinegro, habrá cambios.

El O’Higgins vs Coquimbo tiene listo el nuevo horario

El compromiso entre O’Higgins vs Coquimbo Unido será cambiado en su programación inicial. Según supo RedGol y posteriormente ratificó la ANFP, pasará del sábado 25 al domingo 26 de octubre.

Coquimbo ganó 2-0 el partido en la primera rueda /Photosport

Publicidad

Publicidad

Con ese panorama por delante, así el partido entre celestes y piratas quedó programado para las 18:30 horas del domingo, después del U Católica vs U de Chile. Eso, porque dicho duelo incide en las aspiraciones de Coquimbo de ser campeón esta fecha.

Los dirigidos de Esteban González son exclusivos líderes del torneo, con 59 puntos. Por su parte, el Capo de Provincia es tercero, con 44 unidades y peleando el Chile 2 con más equipos.

ver también “Sabemos que la gente…”: nuevo dueño de O’Higgins avisa por público de Coquimbo rumbo al título en Rancagua

Además, se espera un estadio El Teniente repleto para el fin de semana y tras la oficialización del nuevo horario será la delegación de la región de O’Higgins la que definirá el aforo.

Publicidad