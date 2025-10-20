Decir que Deportes Iquique la está pasando mal es quedarse corto. Los Dragones Celestes se quedaron sin entrenador y perdieron un duelo clave contra O’Higgins en una misma semana, acercándose cada vez más al descenso en la Liga de Primera.

Los nortinos, ahora dirigidos por la dupla técnica de Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos, sufrieron un golpe letal del Capo de Provincia. En los descuentos, cuando el marcador estaba en un 2-2, apareció Bryan Rabello para definir el partido para los visitantes.

La desazón del hincha se sintió al final del encuentro y llevó a que César González se enfrentara con personas de su propia hinchada. Un video capturó el momento de furia del jugador de Iquique con un barrista. Después, el árbitro del encuentro, Juan Lara, lo acusó.

“Finalizado el encuentro y una vez que ambos equipos se habían retirado del terreno de juego, el jugador N°17, Sr. César González, del club Deportes Iquique, se vio involucrado en una confrontación verbal con integrantes de la barra local“, denunció en su informe arbitral.

Los insultos de César González a los hinchas de Deportes Iquique

“El jugador profirió expresiones de carácter ofensivo e insultante, diciendo, ‘Dímelo a la cara, conch…, maricón cul…, eres un cagón de mierda, conch…’, hacia la barra, generando un ambiente de tensión y alteración del orden tras la finalización del compromiso deportivo”, acusó Juan Lara.

Ahora, queda esperar para ver si César González es castigado por el Tribunal de Disciplina después de esta denuncia. Lo cierto es que este año ha estado marcado por enfrentamientos entre los hinchas y jugadores de Iquique, tanto que Fernando Díaz tuvo que dejar el puesto.

