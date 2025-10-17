La jornada de viernes en la Liga de Primera se cerró con un partidazo que provoca un golpe casi letal. O’Higgins fue una visita ingrata y derrotó a domicilio por 2 a 3 a Deportes Iquique para ser el nuevo sublíder, pero dejando a su rival aún peor en el fondo de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Francisco Meneghini quería mantenerse peleando por el Chile 2 a Copa Libertadores y, luego de lo ocurrido con Audax Italiano más temprano, estaba obligado a ganar. Esto, ante unos Dragones Celestes que venían de una semana polémica tras la salida de su DT y con la urgencia de escapar de la zona de descenso.

Si bien el encuentro comenzó a favor de los dueños de casa, el Capo de Provincia no bajó los brazos y se llevó los tres puntos en los descuentos. Un resultado que complica las cosas para los locales, que quedan con una tarea muy cuesta arriba en la pelea por la salvación.

Iquique tuvo opciones para ganar, pero O’Higgins se terminó llevando la victoria en el Estadio Tierra de Campeones. Los Dragones Celestes cayeron en su casa y quedaron muy complicados en la tabla de posiciones.

Los locales abrieron la cuenta en los 13′ minutos con un penal de Steffan Pino. Sin embargo, Felipe Faúndez igualó las cosas con un tremendo remate cruzado. Ya en el complemento y el reloj en 51′, Arnaldo Castillo puso en ventaja al Capo de Provincia, pero el empate llegó rápido con Álvaro Ramos en los 55′. En los descuentos, Bryan Rabello selló el 2 a 3 a favor de la visita.

Con este resultado, O’Higgins se mantiene firme y es el nuevo sublíder de la tabla de posiciones con 44 puntos, a 12 del líder Coquimbo Unido. Para los de Rancagua el triunfo vale oro, ya que desplazan a Audax Italiano, la U y Universidad Católica a uno y dos puntos, respectivamente. Con ello, está asegurando por ahora el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores.

En el caso de Deportes Iquique el panorama es mucho peor. Los Dragones Celestes llegan a 14 unidades, quedando a 4 de Deportes Limache y 6 de Deportes La Serena y Unión Española, el último que se está salvado en la tabla de posiciones.

Para colmo, todavía resta que los Tomateros y Papayeros jueguen sus partidos, lo que podría alejarlos incluso más. Todo esto con tan sólo seis fechas más y 18 puntos en juego por delante.

O’Higgins celebra un triunfo que vale oro y deja a Deportes Iquique muy complicado con el descenso. La tabla de posiciones está la rojo vivo tanto en la parte alta como en el fondo, con un cierre de temporada que promete.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras el Deportes Iquique vs. O’Higgins

¿Cuáles son los próximos partidos de Deportes Iquique y O’Higgins?

Deportes Iquique y O’Higgins dan vuelta la página rápido para enfocarse en lo que viene en la Liga de Primera. Mientras los Dragones Celestes visitan a Huachipato el próximo sábado 25 de octubre desde las 17:30 horas, los Celestes reciben al líder Coquimbo Unido en la misma jornada pero a partir de las 20:00 horas.

