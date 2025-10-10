Joaquín Montecinos lo pasa mal. Este viernes fue oficializada su salida anticipada de O’Higgins de Rancagua, tras ser “cortado” por Paqui Meneghini al pedir no jugar ante Colo Colo por la chance de ser fichado en los albos.

Tras meses de silencio sobre el tema, el delantero sacó la voz y ya con la confirmación de su adiós en los celestes habló. El Joacó lamentó el hecho diciendo que “por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución.

“Una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado. Estoy convencido de que la vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta“, avisó.

Joaquín Montecinos repasa a todos por su “ida” a Colo Colo

Ya consumada su salida de O’Higgins, Joaquín Montecinos dejó enigmático mensaje sobre las críticas que recibió por su frustrada partida a Colo Colo a mitad de año.

Joaquín Montecinos vivió un calvario en Rancagua.

“A los hinchas de O’Higgins, entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar”, aseguró, previo a la frase más incendiaria.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que el Joaco aseguró que pese a la efusiva molestia en los fanáticos celeste, “solo quiero decirles algo: no crean todo lo que se dice… no todo lo que brilla es oro”.

ver también Filtran el caos en ByN: Aníbal Mosa peligra su mandato en Colo Colo y así lo pueden “sacar a la mala”

“Gracias también a la familia Abumohor por creer en mí. No tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido“, cerró, repasando a la nueva administración.