Sonó en Colo Colo, lo castigaron en O’Higgins y ahora aseguran que se queda sin club

Joaquín Montecinos enfrenta un momento más que complejo en O’Higgins. El delantero protagonizó una de las teleseries del último mercado de fichajes, Es que estuvo a detalles de jugar por Colo Colo, incluso solicitó no ser considerado en los primeros partidos de la segunda rueda para abrochar su traspaso.

Sin embargo, no se logró acuerdo y finalmente se tuvo que mantener en el elenco celeste. El tema es que su actitud no cayó nada de bien en Francisco Meneghini. Por lo que el DT del “Capo de Provincia” fue sincero sobre la situación del Joaco.

“Está a disposición, pero por decisión técnica se ha decidido por otros jugadores. Pero lo veo bien esforzándose para ganarse un lugar”, indicó el entrenador tras la fallida salida de Montecinos. Lo que se reflejó en que desde junio prácticamente no ha vuelto a jugar.

Ahora por la pausa del Mundial Sub 20, volvió a sumar minutos en amistosos pero siempre en un papel de alternativa. Lo que habría colmado la paciencia del jugador.

¿Qué pasa con Joaquín Montecinos en O’Higgins?

El tema es que está semana el futbolista de 29 años y representado por Revival Football, podría cambiar drásticamente su destino. Esto porque desde Rancagua indican que está a detalles de finalizar su vínculo con O’Higgins.

“El representante de Joaquín Montecinos está en negociaciones con el club para una salida anticipada. Todo indica que en las próximas horas, Montecinos podría dejar O’Higgins”, indicó el periodista Nicolás Cortés desde la ciudad histórica sobre la situación de la actual pareja de Sabriana Sosa y con quien están ad portas de recibir su primer hijo.

Por lo que todo apunta a que el ex seleccionado nacional finalizará su vínculo para buscar nuevos horizontes. Cabe consignar que Montecinos todavía tiene vínculo con el Xolos de Tijuana, por lo que una opción es que vuelva a México para comenzar la temporada 2026 en tierras aztecas.