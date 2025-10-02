Todo por ambición. Cuando Joaquín Montecinos vio la posibilidad de poder llegar a Colo Colo, no lo dudó dos veces y decidió restarse de O’Higgins, en una decisión que le trajo consecuencias, pues no llegó a los albos y en Rancagua, su técnico Francisco Meneghini lo cortó.

Aquello ocurrió a finales de julio, tras el cierre del libro de pases en el fútbol chileno. Tras ello pasaron seis encuentros sin siquiera ser alternativa, en un medida que puede mantenerse cuando se reanude la actividad tras el Mundial Sub 20.

Y a menos que “Paqui” cambie de opinión, tal parece que el futuro de Montecinos en O’Higgins está sellado. Más si se toma en cuenta que el delantero termina contrato en diciembre con el club dueño de su pase, Xolos de Tijuana. ¿Qué viene para “Joaco”?

El calvario que vive Joaquín Montecinos de cara a 2026

En la actualidad, el cuadro mexicano es quien paga el 70 por ciento de su sueldo, cercano a los US$100 mil dólares mensuales. Un acuerdo con el cuadro rancagüino que finaliza en dos meses más, y que hoy lo tiene al futbolista viviendo un calvario.

Si todo continúa tal y como están hasta ahora, Joaquín Montecinos comenzará el próximo año sin equipo, lo que obligará a él y sus representantes, la agencia Revival Football, a evaluar los pasos a seguir para seguir en Chile o buscar una opción en el extranjero.

Lo único que puede cambiar su futuro, de acá a diciembre, es que “Paqui” Meneghini le dé una nueva oportunidad en las próximas siete fechas en Liga de Primera, donde actualmente O’Higgins es el único escolta del líder Coquimbo Unido, a 15 puntos de diferencia.

Los números de “Joaco” en O’Higgins

Desde que llegó al cuadro de Rancagua, en agosto del 2024, hasta la actualidad, Joaquín Montecinos disputó un total de 22 encuentros, con 1.372 minutos en cancha, donde registra tres goles y dos asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelven a jugar?

En el reinicio de la actividad en Liga de Primera, O’Higgins deberá visitar por la fecha 24 al colista Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, el viernes 17 de octubre desde las 20:30 horas.