Fútbol chileno

Desechado por Colo Colo y cortado en O’Higgins: Joaquín Montecinos se pasea con otra camiseta

El jugador del Capo de Provincia aprovechó el receso para sacudirse la mala temporada, dando que hablar en redes sociales.

Por Nelson Martinez

Joaquín Montecinos y su terrible 2025.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTJoaquín Montecinos y su terrible 2025.

Duro año ha debido enfrentar Joaquín Montecinos en la temporada 2025, donde la poca continuidad en O’Higgins ha marcado la pauta. Y si en un momento pudo fichar en Colo Colo, ahora está totalmente borrado en el Capo de Provincia.

Por ello, el ex jugador de la selección chilena trata de reinventarse este segundo semestre, donde tras el frustrado fichaje en los albos no ha sido convocado por Paqui Meneghini en los celeste.

Y como es de costumbre, el jugador dio que hablar en redes sociales, esta vez con comentada foto en su receso. Saliendo de Chile, el Joaco se pasea orgulloso con nueva camiseta.

Joaquín Montecinos y sus virales vacaciones

Cortado totalmente en O’Higgins, donde ni siquiera ha sido citado tras no partir a Colo Colo, Joaquín Montecinos disfruta junto a su nueva familia luciendo ahora feliz la camiseta de Boca Juniors.

Junto a Sabrina Sosa, su ahora esposa argentina, el hombre del Capo de Provincia disfruta sus días libres que le dio el DT Paqui Meneghini en el equipo celeste, con la esperanza de volver a sumar minutos en la Liga de Primera.

Paseando por el barrio La Boca y con imágenes en La Bombonera, el ex seleccionado nacional llenó sus redes sociales con espíritu xeneize previo a su regreso a Chile.

El plantel celeste alista el regreso al Monasterio Celeste para encaminar la parte final del torneo, donde figura en el segundo lugar y, por ahora, está agarrando cupo directo a la fase de grupo a la Copa Libertadores.

