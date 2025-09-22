Recordado por muchos tanto por sus atajadas como sus goles, Víctor Loyola puede decir “misión cumplida” en el fútbol chileno. Nacido en Colo Colo, hoy entrena en su escuela de fútbol Guantes vs Gol y también en Colegio de Quilicura.

El arquero que colgó los guantes a los 32 años relata a RedGol su presente, donde se confiesa feliz con su corta carrera, aunque “siempre me gustó jugar más de jugador, de delantero. Partí de chico jugando en el arco y ya me costó salir de ahí”.

“No es casualidad que todos los entrenadores que tuve todos me quisieron poner delantero, todos. Hice dos goles de cabeza como arquero y seis como de jugador”, comenta, donde el recordado tanto a Johnny Herrera, que le dio pase a S. Morning a semifinales de playoffs 2009, se mantiene en la retina.

“Me retiré joven porque me aburrí de entrenar”

Víctor Loyola tuvo exitosos ciclos en el arco bajo el alero de Julio Rodríguez como preparador de porteros. Además, reconoce que el Rambo Ramírez es su ídolo y lo motivó a atajar en su corta carrera.

“Me aburrí un poco. En realidad me tenían aburrido los entrenamientos. La gente cree que uno es jugador de fútbol cuando lo ve en la tele o cuando llega al primer equipo y juega, pero no es así, uno viene de chico, de los nueve años entrenando todos los días. La verdad que después te aburre”, relata.

En ese sentido, Loyola también aterriza la visión sobre la vida de los futbolistas, diciendo que “la gente cree que todos los jugadores de fútbol son millonarios. Tampoco es así, en su momento momento nos cuesta llegar a fin de mes”.

“Tienen el pensamiento que todo el jugador de fútbol es como Alexis, como (Claudio) Bravo, que ganan millones y millones. Jugadores de Colo Colo, la U y Católica tienen buenos sueldos, pero en en otros equipos tampoco era así”, explica.

Su arquero del futuro

Sin antes explicar la difícil relación entre equipos de fútbol formativo y los colegios para compatibilizar entrenamientos de futuros cracks, Víctor Loyola dio su opinión sobre qué arquero le gusta para la selección chilena.

“Me gusta mucho (Vicente) Bernedo, me encanta cómo juega. Tiene como una estampa de jugador europeo, con los pies es extraordinario. No sé, es un gusto personal, a mí me gusta muchísimo”, cerró.

