Terrible dilema es el que tiene Colo Colo con miras al partido contra Deportes Iquique, donde este viernes se pondrá al día en la Liga de Primera. Y ahí, nuevamente Salomón Rodríguez marca la polémica.

Es que ante la lesión de Javier Correa, el uruguayo que le costó 1,2 millones de dólares al Cacique este año asoma como el reemplazante natural en el ataque, eso sí, con un coletazo que tiene con dolor de cabeza a Blanco y Negro.

Sin goles en la Liga de Primera y con un magra campaña, el delantero uruguayo tiene un cláusula de contrato que le permite renovar en el equipo si cumple cierta cantidad de partidos. Por ahora, está a dos duelos y si juega ante Iquique le faltaría solo uno.

El juvenil que suma bonos en Colo Colo

Pese a que se da por titular a Salomón Rodríguez en Colo Colo, nueva carta juvenil arremete con opciones de tomar camiseta y jugar ante Iquique, además de impedir la polémica renovación del uruguayo: se trata de Jerall Astudillo.

Según informó Dale Albo, el ariete de 18 años toma fuerza como opción en ataque para Fernando Ortiz, amparado en un exitoso paso por las fuerzas juveniles del Cacique.

Firmó su primer contrato en 2024 y le anotó tres goles en la final Sub 18 a U Católica ese mismo año. El oriundo de Villa Alegre admira a Damián Pizarro y Javier Correa, y tiene claro que llegará su momento en el primer equipo.

“Si llega la oportunidad de debutar en Primera de Colo Colo, que es mi objetivo y mi sueño de niño, estaré preparado”, dijo a AS Chile, lleno de fe y buen nivel en Colo Colo.

