Colo Colo está con la soga al cuello en la Liga de Primera, porque se encuentra en un pésimo octavo lugar de la tabla de posiciones, por lo que debe apretar en el tramo final del torneo.

Los albos están a siete puntos de diferencia de Cobresal, el último equipo que está clasificando a la Copa Sudamericana, por lo que el partido que tiene pendiente ante Deportes Iquique de este viernes es clave para el campeón chileno.

El partido atrasado es fundamental para el entrenador Fernando Ortiz, quien lleva menos de un mes en el estadio Monumental y ya se empieza a jugar su puesto en Colo Colo.

ver también Récord histórico: Lucas Cepeda hace gozar a Colo Colo en el mercado de fichajes

Fernando Ortiz tiene una final ante Deportes Iquique

El encuentro ante los Dragones Celestes, colista en la Liga de Primera, es clave para el nuevo entrenador de Colo Colo, porque busca su primera victoria tras el papelón que encabezó ante Universidad de Chile en la Supercopa.

Para el cuadro blanco y Ortiz es clave la victoria, debido a que su contrato se puede acabar en diciembre si es que no clasifica al Cacique a una copa internacional.

Fernando Ortiz tiene un partido clave en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Blanco y Negro le puso una cláusula al vínculo de Fernando Ortiz, que tiene fecha de termina en diciembre de 2026, sin embargo, si no accede al menos a la Sudamericana lo pueden sacar del cargo a fines de 2025, a cambio de 240 mil dólares.

Una final se jugará el viernes en el Monumental: Colo Colo buscará acercarse a la Copa Sudamericana y Deportes Iquique alejarse del descenso.

ver también Lo echaron de Colo Colo dos semanas antes que a Jorge Almirón y destapó fuerte pelea con un jugador albo

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

Publicidad

Publicidad

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.