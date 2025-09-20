Récord histórico: Lucas Cepeda hace gozar a Colo Colo en el mercado de fichajes

La temporada 2025 de Colo Colo ha sido tétrica, de hecho no va a ganar ningún título justo en el año de su centenario y posiblemente no clasifique a torneos internacionales.

Los albos vienen de jugar un partido horroroso en el debut del entrenador Fernando Ortiz, porque cayeron por 3-0 ante Universidad de Chile en la final de la Supercopa, el único torneo que tenían a disposición para ganar.

Además, el Cacique tiene que remontar en el tramo final de la Liga de Primera si es que quiere clasificar a la Copa Sudamericana, puesto que se encuentra octavo a lejanos siete puntos de Cobresal.

El valor de mercado de Lucas Cepeda sube a un récord histórico

Un oasis en el desierto para Colo Colo es el nivel de Lucas Cepeda, su mejor jugador en la negra campaña y quien es apuntado para una futura venta.

El zurdo se mostró triste al no poder salir al extranjero en la última ventana del mercado de fichajes, sin embargo, es posible que parta pronto y que Blanco y Negro reciba una jugosa transferencia.

El valor de Lucas Cepeda sube. Foto: Andres Pina/Photosport

El valor de mercado de Lucas Cepeda subió a su récord histórico, debido a que el portal Transfermarkt actualizó el precio de los jugadores y el formado en Santiago Wanderers dio un gran salto.

El monto en el que está evaluado el seleccionado nacional es de 3.5 millones de euros, el cual creció en 1 millón desde la última actualización, por lo que en el Monumental tienen al menos un motivo para celebrar.

El precio que muestra el portal especialista en fichajes es referencial, es decir, Colo Colo puede pedir incluso más para una futuro venta de Lucas Cepeda.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.