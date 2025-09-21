En reconstrucción. Así parece estar Colo Colo, en medio de un terrible Centenario. La época de Jorge Almirón ya comienza a ser olvidada y Fernando Ortiz intenta ponerle su propio aliño al Cacique, para sacarlo de los puestos bajos de la Liga de Primera 2025.

Pero, tampoco es que tenga una libertad ilimitada en este proceso de reconstrucción alba. La herencia de Jorge Almirón es palpable y cada partido futuro cargará con el peso de una terrible campaña, previa a la llegada de Ortiz.

Ese camino tuvo mucha interna de por medio. Es decir, muchos episodios del 2025 de Almirón fueron tras bambalinas, allí donde las relaciones humanas no son públicas. Fue Jorge Martínez, ex entrenador de arqueros de Colo Colo, quien destapó parte del desconocido teje y maneje de la intimidad, en conversación con La Tercera.

ver también “Nunca más a Colo Colo”: hinchas albos le cierran las puertas a Gustavo Quinteros tras fichar con Independiente

Momentos tensos en el despido de Jorge Martínez

Dos semanas antes del despido de Jorge Almirón, Jorge Martínez recibió el sobre azul. Daniel Morón le indicó su salida de Macul, señalando como motivos ciertas “cosas que habían pasado con un arquero, con un compañero del cuerpo técnico, me habla de un proyecto que presenté, que me habían pedido Aníbal Mosa y Alejandro Paul”, según las propias palabras del ex preparador de arqueros albo.

“Más encima, el día anterior supuestamente se sabía que me iban a despedir, pero igual tuve que hacer la práctica y después de que terminó me despidieron. Innecesario“, agregó, en diálogo con La Tercera.

Jorge Almirón no encontró el rumbo en Colo Colo | Photosport

Publicidad

Publicidad

La pelea con un jugador

Jorge Martínez ya había compartido trabajo con Daniel Morón, por lo que aparentemente tenía una relación cercana con el Loro. Por eso, dice que no se tomó de buena manera su despido.

“No lo tomé de buena manera, obviamente por la amistad que tenemos de muchos años con Daniel. Alcancé a estar con él en la Selección y cuando hice mi práctica en Colo Colo hace 23 años. Siempre habíamos tenido una muy buena relación y obviamente me sentí un poco defraudado. Además, yo le comenté que había algunas situaciones que estaban pasando y él no se dio cuenta”, comentó, poniendo sobre la mesa una pelea con un jugador.

“Hubo una falta de respeto de un jugador… A mí me gusta mucho marcar el tema de la disciplina, porque estuve en lugares de élite, como la Selección y Católica, y nunca me tocó ver algo así. Yo estoy acostumbrado a subir arqueros de la Sub 17 y la Sub 20, y en este caso subimos a uno de la 20. Entonces, le consulté cuáles eran los aspectos qué él creía que tenía que mejorar y me respondió que ninguno. Yo le comenté lo que había que mejorar y para qué le voy a decir lo que me respondió; es irreproducible“, señaló, aparentemente refiriéndose a Eduardo Villanueva.

Publicidad

Publicidad