Fútbol chileno

“A veces perder también es ganar”: fue despedido de Colo Colo, se peleó con sus compañeros y barre con ByN

Uno que formó parte del cuerpo técnico del club dejó enigmático mensaje hacia los albos.

Por Nelson Martinez

Crisis total en el Cacique.
Crisis total en el Cacique.

No están quietas las aguas en Colo Colo. Si los resultados no acompañan en cancha, lo admistrativo tampoco. Esta vez, un polémico despido sigue siendo noticia esta semana.

Se trata de Jorge Martínez, quien desde 2020 era preparador de arqueros del equipo y que recibió el sobre azul tras mala relación con Jorge Almirón y parte del plantel.

Según supo RedGol, el ahora ex funcionario albo no tenía buena relación con Brayan Cortés, quien incluso pidió su despido. Eso, además de pugnas con juveniles y personal de cocina en Macul.

Directo mensaje a Colo Colo

Jorge Martínez, recientemente despedido como preparador de arqueros de Colo Colo, ocupó sus redes sociales para “pegarle” a Blanco y Negro tras su bullada salida del equipo.

“Muchas veces perder es ganar también, preparándome para mi próximo desafío“, tecleó el ex funcionario albo, en un enigmático mensaje hacia el que fue su equipo por cinco años.

Según reveló El Mercurio, Jorge Martínez había tenido una fuerte discusión con Javier Correa y Claudio Aquino días antes de su despido, lo que también marcó una de las razones de su adiós.

El preparador de arqueros cuenta con un importante currículum además de su labor en los albos, donde antes trabajó en la selección Sub 20 de José Sulantay y también con Christiane Endler.

