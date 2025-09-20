Es tendencia:
¡Después de 537 días! Alexis Sánchez anota en su segundo partido en el Sevilla

¡Qué bien le ha hecho el cambio al chileno! En su segundo encuentro en su nuevo club, Alexis marcó el 2-1 ante el Alavés.

Por Jose Arias

Alexis marcó el 2-1 para el Sevilla ante el Alavés.
© Getty ImagesAlexis marcó el 2-1 para el Sevilla ante el Alavés.

Muy lejos de sus puestos habituales, el Sevilla sufre en la mitad inferior de la tabla de La Liga. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no han conseguido imprimirle al equipo un diferencial grandioso, por lo que las cosas se empantanan en el club dirigido por Matías Almeyda.

¿Soluciones? Se han buscado varias. Una de las más obvias fue la llegada, en último momento, de Alexis Sánchez, quien buscaba a toda costa salir del Udinese, donde ya no era bienvenido.

Y qué bien le ha hecho su llegada a Sevilla al Maravilla. En el primer partido, Alexis dio una habilitación. Ahora, ante el Alavés, el tocopillano marcó su primer gol en el cuadro nervionense.

Alexis hace trizas a Gareca por dejar a Chile sin Mundial: “No supo colocar a los jugadores, a mí me…”

Gol de fonda de Alexis Sánchez

Mientras que en Chile se celebran las fiestas patrias, Alexis Sánchez nos hace gritar como locos. Es que todo un país celebra el retorno de un grande, uno que merecía estar en las portadas de los medios deportivos hace rato. Quizás, no tanto por rendimiento, como por convicción y empuje.

En esta ocasión, tras un 1-1 estancado en el Estadio de Mendizorroza, el tocopillano terminó inclinando la balanza a favor del cuadro visitante. Todo, tras un desborde de Carmona, autopase mediante, y un centro al área que fue punteado por Alexis (67′).

Alexis celebró con su amigo Gabriel Suazo | Getty Images

Alexis celebró con su amigo Gabriel Suazo | Getty Images

Felicidad absoluta y el fin de una época de sequía. Hay que remontarse al 1 de abril de 2024 para encontrar el último tanto de Sánchez. Se trató del gol en el triunfo 2-0 del Inter de Milán ante el Empoli, en el que Tocopilleitor anotó una de las anotaciones.

¿Cuál será el sueldo de Alexis Sánchez en el Sevilla?

El delantero chileno recibirá un salario básico de un millón de euros, durante la temporada 2025–2026 con el Sevilla, sin incluir las variables por bonos y metas cumplidas.

Alexis Sánchez en llamas: se compara con Messi y Cristiano Ronaldo con frase que dio la vuelta al mundo

