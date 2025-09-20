Alexis Sánchez sacó el habla con todo desde Sevilla, desde donde vive una nueva aventura en el fútbol europeo. Y dejando en claro que quiere seguir jugando hasta los 40 años, habló de la experiencia en este momento de su carrera.

“Hay jugadores que se estresan, que se ponen presión ellos solos. Y en mi caso, sobre todo a estas alturas de la vida, le agradezco tanto al fútbol que trato de no tomarlo como una presión, sino como un divertimento. Aunque haya una máxima responsabilidad, claro, por intentar ganar siempre”, avisó.

Fue ahí que el goleador histórico de la selección chilena sacó al baile a dos eternas leyendas del fútbol, quienes siguen vigentes: se trata de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Alexis invoca a Messi y Cristiano

Al explicar su pasión por el fútbol, donde con 36 años dice estar al mejor nivel, Alexis Sánchez ejemplificó su momento citando a leyendas mundiales que por años maravillaron a los hinchas con su talento.

“Amo este deporte. Vivo para esto desde que tenía siete años. El amor al fútbol es lo que hace que siga ahí por ejemplo Cristiano Ronaldo, que es un ejemplo absoluto, convierte esta profesión en algo increíble. O Messi”, dijo el chileno.

Por eso, Alexis siguió inspirado en el astro luso y la Pulga argentina diciendo que “yo creo que si los dos tienen tantos Balones de Oro es porque aman el fútbol por encima de todo y, lo más importante, no pierden ese amor”.

“No vine a pasear a Sevilla. Voy a intentar ponérselo difícil a Almeyda, que vea que puedo ayudar al equipo de titular. Siempre están hablando de la edad, la edad… llevo 20 años entrenando, me marcho y me entreno solo también“, cerró.

