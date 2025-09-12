Tras fallida llegada a Colo Colo: El notorio cambio de Joaquín Montecinos en O’Higgins

Joaquín Montecinos busca su revancha en O’Higgins y así lo destacan en el cuadro celeste. Así lo recalcó Francisco Meneghini quien resaltó la actitud del delantero tras su fallida llegada a Colo Colo.

Es que el jugador de 29 años estuvo a detalles de sumarse al Cacique en el último mercado de pases. Incluso pidió ausentarse de los primeros partidos de la segunda rueda para concretar su llegada. Sin embargo, en destino dijo otra cosa y finalmente se quedó en la ciudad de Rancagua.

ver también El sorpresivo representante que negoció la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo: “Siempre con honestidad y…”

Lo que sacó a Montecinos del equipo titular de O’Higgins. Pero el propio DT de los celestes ahora reconoció que el Joao agachó el moño y en base a trabajo está luchando para volver a brillar en el “Capo de Provincia”.

“Está entrenando de forma normal, después de todo lo que pasó. Lo veo bien, mejor que hace unas semanas. Está a disposición, pero por decisión técnica se ha decidido por otros jugadores. Pero lo veo bien esforzándose para ganarse un lugar”, comentó Paqui en conferencia de prensa este jueves.

El tema es que en O’Higgins no podrán contar con los Sub 20 que están con la Roja ni con Esteban Calderón que sufrió la rotura de meniscos. Por lo que Montecinos podría ser la gran novedad ante Palestino este sábado en La Cisterna.

ver también ¿Adiós amor? El palo de Sabrina Sosa tras polémica de Joaquín Montecinos con O’Higgins

“Es una final contra Palestino. Tenemos que tener paciencia. Será un partido largo. Tenemos que ser competitivos y ser superiores como ya lo hicimos ante Audax”, recalcó Meneghini.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto es el sueldo de Joaquín Montecinos?

Joaquín Montecinos perteneces al Xolos de Tijuana y se encuentra cedido en O’Higgins. Lo que implica que su salario se comparte entre ambos clubes. De está forma se indica que su sueldo es equivalente a 100 mil dólares. Dicha cuota es pagada desde México en el equivalente al 75%.