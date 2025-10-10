Nicolás Córdova en el ojo del huracán tras la temprana eliminación de la selección de Chile en el Mundial Sub 20. Eso, tras haber tomado a la Roja adulta en el final de las Eliminatorias, también sin buenos resultados.

Por eso, el medio y los hinchas le cayeron con todo al DT, quien fue respaldado por Pablo Milad rumbo al recambio del Mundial 2030 en la selección de Chile. Y ahí, se sumó el máximo goleador que ha tenido el entrenador en su carrera: Yohan Boli.

El delantero de Costa de Marfil, que despachó 25 goles en 40 partidos en el Al-Rayyan de Córdova, habló sobre su ex jefe. El hombre que la rompió en Qatar bajo el alero del chileno salió al paso por el difícil momento del DT.

La historia no contada de Córdova previo a Chile

Yohan Boli, el goleador que vivió su época de gloria con Nicolás Córdova en Qatar, contó la verdad sobre el trabajo del DT en medio de las críticas por su trabajo en Chile.

Córdova en la Roja /Photosport

“Nicolás Córdova no duerme, trabaja en todo momento. Tiene mucho conocimiento del fútbol. Es inteligente, todo el equipo va por el mismo camino y le da confianza a sus jugadores”, dijo el jugador a AS Chile.

Publicidad

Publicidad

En relación a si el entrenador está capacitado para tomar la selección adulta, el artillero no lo dudó. Sin tapujos aseguró que “se lo merece al 100%, no me sorprende. Desarrolló su conocimiento en todas partes”.

El goleador que brilló con Córdova.

“Está muy cerca de los jugadores en todo, porque quiere darle confianza a su equipo. Tiene una personalidad fuerte”, cerró, siendo uno de los pocos defensores de Córdova en medio de la polémica en Chile.

Publicidad