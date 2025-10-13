ver también Ni Colo Colo, ni O'Higgins: Montecinos se pasea feliz con otra camiseta

Joaquín Montecinos fue protagonista de una polémica importante en O’Higgins. El delantero se fue antes de tiempo de club, separando caminos de manera definitiva con el cuadro rancagüino, algo que lo dejó muy mal parado ante los hinchas.

Lamentablemente el atacante de 29 años tuvo que dar explicaciones en sus redes sociales para aclarar la situación. “No crean todo lo que se dice… no todo lo que brilla es oro”, escribió Joaco en su defensa.

Pues bien, en las últimas horas el delantero se encargó de dar su versión de los hechos más en profundidad. En charla con el programa ‘Futuro Fútbol Club de Radio Futuro se lanzó con todo, apuntando directamente contra Francisco Meneghini, DT de los celestes.

Joaquín Montecinos acusa traición de Paqui

El jugador partió diciendo que “pasaron muchas cosas. La realidad es que situaciones que había que manejarlas en un tiempo muy corto y se malinterpretaron muchas cosas. Hubo mucha desinformación y también creo que hay cosas que hay que guardarlas dentro del camarín. Lamentablemente se expuso todo mucho y la situación empeoró con el correr de los días, con el tiempo fue insostenible”.

“Yo rescindí contrato porque llegué a acuerdo con el fútbol mexicano, el club que fue dueño de mi pase durante mucho tiempo, con Xolos, por lo tanto, por consecuencia, también tenía que finiquitar con O’Higgins. Se juntó esto y por eso hoy soy jugador libre”, agregó.

En ese sentido, Montecinos sostuvo que “me duele mucho la situación con el profe. Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, porque creo que hay cosas que se guardan en el camarín. No puedo estar exponiendo todo lo que pasa en el camarín. Hay códigos y yo siempre me caractericé por ser una persona con códigos y transparentes”.

Joaquín Montecinos tuvo una polémica salida de O’Higgins antes del término de esta temporada 2025. | Foto: Photosport.

“Fui súper honesto con el profe y el club. Al final la más fácil mía era hacerme el enfermo, que me dolía todo y no podía jugar. Pero yo no soy así, prefiero no mentir y decir la verdad. Eso es lo que más me dolió por ser transparente. Terminé de la peor manera posible, porque terminé expuesto ante todo el fútbol, donde me imagen se manchó. Me quedo tranquilo porque fui honesto y dije la verdad”, añadió.

“Hay cosas que se guardan en el camarín”

Siguiendo con su relato, Joaco aseguró que “yo hablé con Paqui, directamente con el profe. Tuve una situación crítica porque fue todo en el día del partido, entonces tenía que resolver en base una conversación con el dueño de mi pase, que era Xolos. Ellos me mandaron la información y no se la mandaron a O’Higgins, entonces yo tuve que ir a exponer esta información”.

“El profe resolvió con su medida, que fue sacarme de la citación. Tampoco fue que yo dije ‘yo no juego este partido’. No fue así la situación. Entonces eso a mí es lo que más me duele. Nunca más lo hablé con el profe, porque yo estaba muy dolido por la exposición que tuve. Terminé trasquilado en una situación que fui muy honesto”, agregó.

Para cerrar, el delantero sostuvo que “hablamos y creo que quedaron las cosas claras. Ya después él (Paqui) tuvo conferencia de prensa un jueves donde expuso lo que había pasado, pero nosotros ya habíamos conversado. Como no voy a estar desilusionado, si ya era una situación que el lunes se debió haber cerrado”.

“Además, él expuso delante de todos que yo iba a volver a remarla, pero delante del grupo fue que te vamos a darte una oportunidad si te la ganas. Entonces al final ya viene este tira y afloja, yo me empecé a desilusionar de muchas cosas”, concluyó.

