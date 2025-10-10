Es tendencia:
Ya es oficial: Joaquín Montecinos recibe la peor noticia en años y entre lágrimas cierra un ciclo

El puntero derecho fue siempre cuestionado en O'Higgins y se terminó por romper el vínculo tras polémico sondeo de Colo Colo.

Por Nelson Martinez

Joaquín Montecinos y su año del terror.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJoaquín Montecinos y su año del terror.

Un terrible año deportivo ha vivido Joaquín Montecinos. El ex seleccionado nacional había llegado como estrella desde el fútbol mexicano a O’Higgins y a poco más de un año fue cesado de sus funciones.

El jugador, activo en redes sociales, vivió un calvario desde que le pidió al DT Francisco Meneghini no jugar ante Colo Colo hace meses, ya que estaba en negociaciones para irse a los albos.

Al final nada de eso pasó y tras quedarse en el Capo de Provincia, Paqui lo cortó. Con la hinchada pidiendo su cabeza desde su llegada, el Joaco finalmente no sigue en el club y oficialmente dejó O’Higgins.

Joaquín Montecinos y sus números tras la PLR

Joaquín Montecinos no sigue en O’Higgins de Rancagua, donde pusieron fin al vínculo anticipado (terminaba a fin de año). Así lo informó el propio club, donde el medio Locos x el Capo reveló que el jugador se despidió entre lágrimas de sus compañeros el pasado miércoles.

“Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional, Joaquín Montecinos”, informaron los celestes.

Deseándole éxito en lo que viene, el club le dijo adiós, mientras los hinchas de O’Higgins en redes sociales celebraron la movida tras terrible campaña del puntero derecho. Y ahí, su frustrado paso a Colo Colo firmó el divorcio con el Capo.

Joaquín Montecinos jugó 22 duelos en O’Higgins tras llegar a mitad de la temporada 2024. Ahí disputó un total de 1.182 minutos, anotando dos goles y despachando una asistencia.

