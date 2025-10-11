Es tendencia:
La enigmática reflexión de Sabrina Sosa tras salida de Joaquín Montecinos de O’Higgins

Por Felipe Pavez Farías

Sosa apoyó a Montecinos, que ahora busca nuevo club tras su salida de O'Higgins
Joaquín Montecinos sorprendió con su drástica decisión y finalizó de forma anticipada su vínculo con O’Higgins. El delantero de 29 años se desvinculó de los celestes cuando aún restan siete fechas para finalizar la Liga de Primera.

Una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado”, escribió Montecinos en sus redes sociales. La salida fue confirmada el reciente viernes, aunque ya a mitad de semana se había despedido de sus compañeros y cuerpo técnico. 

La vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta”, complementó en su mensaje el ex seleccionado nacional. Una decisión que fue tomada luego de su fallido traspaso a Colo Colo. Lo que finalmente sepultó sus pretenciones en el cuadro rancagüino, ya que con Paqui Meneghini en la banca no volvió a sumar minutos. 

Incluso en los últimos partidos amistosos fue utilizado como alternativa. Lo que terminó por desencadenar la decisión de salir del “Capo de Provincia”. 

¿Qué dijo Sabrina Sosa sobre Joaquín Montecinos?

El tema es que la salida de Joaquín Montecinos de O’Higgins no pasó desapercibida. En su cuenta oficial sumó más de 5 mil ‘me gusta’ y más de 450 comentarios por su paso por la entidad celeste. 

Aunque el que más llamó la atención fue el de Sabrina Sosa, su esposa y con quien en los próximos meses tendrán su primer hijo. “Cada pieza se va acomodando, así se está dando, y luego de la tormenta sale el sol siempre”, expresó la trasandina.

Se viene una nueva etapa, con más fuerza después de todo lo que te tocó atravesar y aprender estos meses”, complementó con todo el apoyo para Montecinos que ahora deberá buscar club pero ya para el 2026. 

