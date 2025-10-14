Sigue el caos en Deportes Iquique, donde el equipo marcha último en la Liga de Primera y ahora sin su DT. Es que Fernando Díaz dejó el club acusando polémica invasión de barristas al entrenamiento.

Por ello, el Nano salió al paso de las especulaciones y en diálogo con RedGol contó su verdad. Agradeciendo a la dirigencia nortina y a los “verdaderos hinchas”, el entrenador hizo sus descargos.

“Cuando llegamos, siempre dijimos que el equipo lo íbamos a remontar, la última etapa así habia sido. Descontamos puntos para la salvación quedando partidos de local, teníamos confianza”, partió diciendo el ex DT celeste.

Fernando Díaz y sus razones para dejar Iquique

Siguiendo con su relato, Fernando Díaz se confesó con RedGol y aclaró cuál fue el momento en que decidió partir de Iquique tras un turbulento ciclo como entrenador. Ahí, le cayó con todo a los barristas y el “apretón” en el entrenamiento.

La anterior invasión en cancha que le trajo duro castigo a Iquique /Photosport

“Para este tipo de situaciones debe haber tranquilidad en los jugadores. El hecho de estos atorrantes y desadaptados fue muy violento, no había pasado lo de interrumpir una práctica y amenazar jugadores. Amedrentar, empujar, no estoy dispuesto a eso”, se quejó el Nano.

En ese sentido, Fernando Díaz la tiene clara sobre sus convicciones y dijo que “soy un trabajador que está en la parte deportiva, nadie puede funcionar con amenazas. Me causó un clic en la cabeza que no puedo aceptar lo que pasó”.

Fernando Diaz lo pasó mal en su ciclo en el norte /Photosport

“Hemos vivido cosas, pero esto de que entren a tu cancha y te amenacen, no, no lo acepto. Para cumplir un objetivo hay condiciones que no están para seguir trabajando”, cerró.

