Un nuevo entrenador caído tiene el fútbol chileno. Se trata de Fernando Díaz, quien llegó a Deportes Iquique en el primer semestre y que tuvo una estadía convulsionada en el elenco de los Dragones.

En lo deportivo no logró enmendar el rumbo de su antecesor, Miguel Ramírez, y el cuadro nortino marcha en la última posición, siendo el principal candidato para descender.

A eso se le suma que con la hinchada hay un cortocircuito total. De hecho el mismo Nano fue quien denunció que algunos barristas llegaron a los entrenamientos a encarar a los jugadores.

“Ya son dos veces. Se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico“, señalaba hace una semana.

Nano Díaz deja de ser entrenador de Iquique

Más encima eso fue desmentido por la dirigencia iquiqueña, asegurando que no hubo violencia cuando acudieron los hinchas a la práctica. Más pelos en la sopa.

Díaz se va de Iquique

Entendiendo que revertir la situación era compleja, Nano Díaz dio un paso al costado cuando todavía quedan siete fechas del campeonato que pueden ser decisivas.

Complejo escenario para afrontar lo que será el regreso del torneo, ya que esta semana deben jugar contra O’Higgins en Rancagua, elenco que está en la parte alta de la tabla.

Para el duelo de este viernes, Iquique contará con un técnico interino seguramente, mientras buscan el “bombero” que pueda asumir para las fechas restantes en búsqueda del milagro.

