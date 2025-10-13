Es tendencia:
Destapan que Ben Brereton “no se lleva bien” con nueva figura de la selección chilena: “No hay…”

El delantero volvió a anotar con la camiseta de la Roja en la ajustada victoria ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

Por Carlos Silva Rojas

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTBen Brereton le anotó a Perú en La Florida.

La selección chilena por fin salió de perdedores y ganó su segundo partido en 2025, aunque fue en un amistoso sin importancia ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

La Roja, comandada por el interino Sebastián Miranda, dio vuelta el partido en la cancha sintética floridana y se impuso por 2-1, con un gol en contra que llegó en el tiempo agregado.

La primera anotación de la Selección fue obra de Ben Brereton, quien tras una larga sequía pudo marcar con la camiseta nacional.

Guarello dice que Brereton y Cepeda se llevan mal en la selección chilena

Como siempre, hubo análisis tras el partido de la selección chilena y uno de ellos lo hizo el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong comentó el partido.

El periodista quedó muy preocupado por la performance de Brereton, debido a que asegura que no se lleva bien en la cancha con Lucas Cepeda, su compañero de ataque en la Roja.

Lucas Cepeda jugando ante Perú. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Ben no se lleva bien con Cepeda futbolísticamente, vean los partidos. Ben no se lleva bien con Cepeda, no tienen química futbolística. No hay química entre los dos, es demasiado evidente“, dijo el comentarista que tiene prohibido ser feliz.

Los próximos partidos de la selección chilena serán en noviembre, cuando juegue un triangular con Rusia y Perú en territorio eslavo.

