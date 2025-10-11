Ruud van Nistelrooy asistió al partido de Magallanes y Santiago Morning, donde comentó el presente de Manuel Pellegrini y La Roja. Sí, no es broma. El histórico goleador está en Chile.

Después del rotundo fracaso de Ricardo Garecaen la selección chilena y la posterior eliminación de la Copa del Mundo de 2026, los hinchas de La Roja quieren a Manuel Pellegrini como nuevo técnico. Uno que lo conoce muy bien apoyó la idea.

Van Nistelrooy y Pellegrini a La Roja

Como un hincha más, Ruud van Nistelrooy llegó al mediodía al Estadio Luis Navarro Avilés para presenciar la mágica Primera B. El ex delantero de Países Bajos vio la victoria por 1-0 de Santiago Morning ante Magallanes, donde también explicó el motivo de su visita.

“Primero a visitar a un muy buen amigo Cristián Ogalde, propietario de Magallanes. Lo conozco de hace 25-30 años, desde el principio de mi carrera y seguimos en contacto. Nos hemos encontrado por todo Europa y ahora tengo la oportunidad de viajar a Chile a conocer a su club y a su ciudad, y claro, a ver a Magallanes y también al Mundial Sub 20″, confesó a TNT Sports.

Además de su amistad con el representante, Van Nistelrooy tiene otra conexión con Chile. El ahora entrenador de 49 años fue dirigido por Manuel Pellegrini en Real Madrid y Málaga, donde terminó retirándose del fútbol en el 2012. Conoce bien al Ingeniero.

Pellegrini es el favorito de los hinchas y del medio futbolístico chileno en general para ser el nuevo DT de La Roja. Claro que la decisión final será del actual entrenador de Real Betis. Por esta razón, Ruud van Nistelrooy fue consultado por esta opción.

“Es normal que él como chileno, la experiencia que tiene, el éxito que tiene en todos los equipos que entrena, claro. En un país como Chile es normal que desees un entrenador como Manuel“, indicó “Hey Ruud”. Incluso, dejó la puerta abierta para ser su ayudante en La Roja. “Si me llama Manuel para ser asistente de Chile, me puede llamar”, cerró entre risas. Qué agradable sujeto.