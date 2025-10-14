Ruud van Nistelrooy está de visita en Chile. El histórico atacante de Países Bajos ha presenciado el Mundial Sub 20, donde ha quedado maravillado con la organización y el país.

La leyenda de Manchester United y Real Madrid llegó a suelo nacional el pasado sábado, yendo a ver a Magallanes contra Santiago Morning en la Primera B, así como también los partidos del torneo juvenil. El europeo está fascinado con el país.

Solo elogios de Van Nistelrooy a Chile

Ruud van Nistelrooy ha podido estar presente en el Estadio Nacional para el choque de Argentina y México, así como también en Valparaíso para el encuentro entre Noruega y Francia. El de Países Bajos solo tiene buenas palabras para lo que es la sede y el Mundial Sub 20.

ver también “Si me llama…”: Van Nistelrooy quiere ser ayudante de Pellegrini en la selección chilena

“Estoy disfrutando mucho del nivel del Mundial. Ha sido muy interesante. Vi el Argentina vs México en Santiago. Es interesante ver equipos de diferentespaíses. El talento que existe en todo el mundo está aquí en Chile. Lo estoy disfrutando mucho“, indicó Van Nistelrooy al sitio de la FIFA.

Además del nivel futbolístico, el ex goleador de la Premier League destacó lo que es la sede del torneo juvenil. “Chile es un país espectacular. Muy hermoso, con infraestructura, estadios y hoteles en Santiago y en las afueras de la capital. Es un lugar excelente para albergar un torneo como el Mundial Sub 20″, explicó.

Ruud van Nistelrooy en Valparaíso viendo a Noruega ante Francia. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Ruud van Nistelrooy se retiró del fútbol en el 2012, bajo el mandato de Manuel Pellegrini en Málaga. Tiene una gran relación con el Ingeniero e incluso, este lazo ahora también lo está teniendo con Chile gracias al Mundial Sub 20.

“Como vimos en el estadio de Santiago y ahora en Valparaíso, a la gente que le gusta el fútbol en Chile le encanta este deporte. Por todas estas razones, creo que es un lugar perfecto para organizar este torneo“, cerró Van Nistelrooy.