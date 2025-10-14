Caos total en el fútbol chileno. Durante la jornada de este martes, uno de los torneos profesionales amenazó con paralizar y, derechamente, borrar su funcionamiento. Tal cual, la Segunda División está en crisis.

Si comenzando la jornada se conoció el mazazo para San Antonio Unido, club que perdió la categoría tras castigo puntos y cae al fútbol amateur, durante esta tarde el resto de clubes golpeó la mesa.

Mediante un comunicado, los equipos de la tercera categoría del fútbol chileno avisaron que la situación económica y administrativa es insostenible para ellos. Por ello, las cantaron clarita sobre el futuro de la actividad.

Ultimátum en el fútbol chileno

Todos los clubes que participan hoy de la Liga 2D (Segunda División) emitieron un comunicado como presión por la terrible crisis que viven. Derechamente amenazan con poner fin al torneo si siguen las mismas condiciones.

“Advertimos que el “modelo Sifup”, basado en la libertad total de edad y sin considerar la realidad económica de la categoría, nos empujaba hacia un escenario insostenible y el tiempo nos dio la razón”, partieron diciendo.

Ahí, los equipos apuntan a que jugar 24 partidos en 35 semanas, con pausas constantes, mataron el torneo. Al respecto, ponen como ejemplo a Fernández Vial y el SAU, que perdieron la categoría en dos años por la crisis.

“Si no se corrige el rumbo, otros seguirán el mismo camino. El sistema actual ha empujado a varios clubes al borde de la quiebra… Las decisiones tomadas en los últimos años la han transformado en un campeonato inviable, donde competir equivale a endeudarse, poniendo en serio riesgo la continuidad para el 2026″, cerraron.

El comunicado:

