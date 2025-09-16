Con 18 goles en 16 partidos, una de las figuras del fútbol chileno saca pecho desde la Segunda División, con tremenda campaña en Deportes Linares. Se trata de Cristian Duma, quien hizo recordar al mismísimo Claudio “Bichi” Borghi.

El argentino vive su revancha en nuestro fútbol, tras campañón en Deportes Santa Cruz y un criticado paso por Deportes Iquique. Defendiendo a los del Maule, ahora es el jugador sensación del torneo, situado a cuatro puntos del líder Puerto Montt.

“La verdad que muy contento, por mi presente y el gol estuvo lindo, pero fue de momento, no fue para cancherear porque había gente en el arco, no lo pensé y entró. Una tarde inovidable”, dice Duma a RedGol.

El recuerdo del Bichi Borghi y Cataldo con la rabona

Cristian Duma se confesó con RedGol sobre su viral gol de rabona que sacó aplausos con Deportes Linares, en un partidazo del delantero argentino marcando cuatro tantos en el 5-1 ante General Velásquez.

“¿Bichi Duma? El Toro queda mejor, jajajá. Mis compañeros me cargaban y jodian harto en el grupo. La gente grande que recuerda cosas me contó lo del Bichi”, explicó el argentino.

Con ese tremendo tanto, el elenco maulino quedó a cuatro puntos de alcanzar la cima y subir a Primera B, en un insólito torneo que en un principio estuvo en duda su participación por la inestabilidad financiera del club.

Por ello, Cristian Duma recalcó que su tanto de rabona “sirve para pelear el campeonato, es lo que queremos, el ascenso”. Deportes Linares volverá a jugar en la Liga 2D el fin de semana del 5 de octubre, visitando a Deportes Melipilla.

