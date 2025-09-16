Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Jaime Valdés regresa para ser el salvavidas de un complicado club del fútbol chileno

Pajarito regresa a un club del fútbol chileno para ser salvavidas, pero también para evitar que el escritorio aparezca para lapidar aún más las cosas.

Por Miguel Gutiérrez

Jaime Valdés regresa para ser salvavidas de un club del fútbol chileno.
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTJaime Valdés regresa para ser salvavidas de un club del fútbol chileno.

Lo que parecía un ambicioso proyecto con Jaime Valdés a la cabeza, terminó siendo una incertidumbre para un club del fútbol chileno en este 2025.

Se trata de Deportes Linares, equipo que milita en la Segunda División y que a menos de 10 días de iniciar la temporada perdió a su accionista mayoritario, que es el ex Colo Colo.

De ahí en más comenzaron una serie de dimes y diretes de parte y parte. Acusaron a Pajarito de dejar botado al club, asumiendo la Corporación e incluso una funa al exjugador.

Polémica del ex Colo Colo: Jaime Valdés voló de club chileno a 10 días de iniciarse el torneo

ver también

Polémica del ex Colo Colo: Jaime Valdés voló de club chileno a 10 días de iniciarse el torneo

Jaime Valdés vuelve para ser el salvavidas de un club complicado

Sin embargo, los problemas financieros de Deportes Linares están a la orden del día. El cuadro del Maule está como escolta de Deportes Puerto Montt tras golear por 5-1 a General Velásquez.

En Linares apuntan a Jaime Valdés por dejar botado al club: “Se desentendió absolutamente”

ver también

En Linares apuntan a Jaime Valdés por dejar botado al club: “Se desentendió absolutamente”

De hecho, se temía que el Depo no podría cumplir con sus sueldos del mes, lo que implicaría un nuevo episodio donde el escritorio actuaría complicando al cuadro donde fue accionista Jaime Valdés.

La llama viva de Linares se mantuvo gracias a una acción de Pajarito que da cuenta Primera B Chile. El citado medio detalla que el exjugador de Colo Colo puso una suma de dinero para cancelar los salarios de los funcionarios.

Publicidad
Jaime Valdés vuelve para ser el salvavidas de un complicado club del fútbol chileno. Foto: Photosport.

“Jaime Valdés se puso con un importante aporte para los sueldos, evitando cualquier atraso”, detalla el portal. Sin embargo, los problemas se mantienen en otros frentes.

“En la entidad, eso si, siguen preocupados, porque si bien valoran el aporte, entienden que hay muchos otros gastos que la institución debe cubrir, entre ellos hotel, alimentación, traslado y logística de partidos”, detalla Primera B Chile citando a fuentes de la Corporación de Deportes.

Publicidad

De esta manera, Deportes Linares se saca de encima un dolor de cabeza que bien lo pudo complicar en la lucha con Puerto Montt por la parte alta de la tabla de posiciones de la siempre polémica Segunda División.

Lee también
Quinteros recibe una grave acusación antes de firmar en Independiente
Internacional

Quinteros recibe una grave acusación antes de firmar en Independiente

La Copa Davis se rinde ante Massú por histórico hito al mando de Chile
Tenis

La Copa Davis se rinde ante Massú por histórico hito al mando de Chile

Se cuadran con el ex U de Chile que fue gravemente amenazado
Chile

Se cuadran con el ex U de Chile que fue gravemente amenazado

Alerta para Ortiz: El parte médico de los 5 lesionados en Colo Colo
Colo Colo

Alerta para Ortiz: El parte médico de los 5 lesionados en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo