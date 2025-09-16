Lo que parecía un ambicioso proyecto con Jaime Valdés a la cabeza, terminó siendo una incertidumbre para un club del fútbol chileno en este 2025.

Se trata de Deportes Linares, equipo que milita en la Segunda División y que a menos de 10 días de iniciar la temporada perdió a su accionista mayoritario, que es el ex Colo Colo.

De ahí en más comenzaron una serie de dimes y diretes de parte y parte. Acusaron a Pajarito de dejar botado al club, asumiendo la Corporación e incluso una funa al exjugador.

Jaime Valdés vuelve para ser el salvavidas de un club complicado

Sin embargo, los problemas financieros de Deportes Linares están a la orden del día. El cuadro del Maule está como escolta de Deportes Puerto Montt tras golear por 5-1 a General Velásquez.

De hecho, se temía que el Depo no podría cumplir con sus sueldos del mes, lo que implicaría un nuevo episodio donde el escritorio actuaría complicando al cuadro donde fue accionista Jaime Valdés.

La llama viva de Linares se mantuvo gracias a una acción de Pajarito que da cuenta Primera B Chile. El citado medio detalla que el exjugador de Colo Colo puso una suma de dinero para cancelar los salarios de los funcionarios.

“Jaime Valdés se puso con un importante aporte para los sueldos, evitando cualquier atraso”, detalla el portal. Sin embargo, los problemas se mantienen en otros frentes.

“En la entidad, eso si, siguen preocupados, porque si bien valoran el aporte, entienden que hay muchos otros gastos que la institución debe cubrir, entre ellos hotel, alimentación, traslado y logística de partidos”, detalla Primera B Chile citando a fuentes de la Corporación de Deportes.

De esta manera, Deportes Linares se saca de encima un dolor de cabeza que bien lo pudo complicar en la lucha con Puerto Montt por la parte alta de la tabla de posiciones de la siempre polémica Segunda División.