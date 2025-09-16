Es tendencia:
“La conch… Quieren hacernos desaparecer”: Matías Rodríguez acusa mano negra en el fútbol chileno

El ex U de Chile estalló tras vergonzoso penal no cobrado el fin de semana y dejó la grande con sus dichos.

Por Nelson Martinez

© RAMON MONROY/PHOTOSPORTMatías Rodríguez y su fuerte acusación en el fútbol chileno.

Arde más que nunca la polémica en el fútbol chileno por un grosero error arbitral y que desató la furia de Matías Rodríguez, disparando con todo contra los jueces y quienes administran la actividad.

Todo partió con el duelo entre Puerto Montt y Deportes Melipilla, donde los delfines ganaron 3-2 como local al elenco del ex U de Chile. Eso sí, un terrible penal no cobrado a los potros dejó la grande.

Por eso, Matías Rodríguez lamentó el resultado final que los hubiese dejado a tiro de cañón del ascenso, peleando palmo a palmo con Puerto Montt. Sin guardarse nada, el ex campeón azul disparó con todo.

Matías Rodríguez y los cobros en el fútbol chileno

En diálogo con Rumbo Deportivo, el ex U de Chile y actual jugador de Deportes Melipilla lanzó grave acusación tras el vergonzoso penal no cobrado a su equipo ante el rival directo por el título (Puerto Montt).

Con un penal inexistente nos empatan, está clarísima, hay imágenes y lo decimos con fundamento. Después no nos cobran un penal con una patada en la cabeza, nosotros estamos cansados ya, es sospechoso, si quieres les damos la copa y ya está”, se descargó.

Pero el Mati no se quedó ahí y estalló en furia con su reclamo, diciendo que en Melipilla “hacemos un viaje de la conch… Son detalles que nos perjudican a nosotros”.

“Te hace pensar un montón de cosas, cuando termina el torneo siempre nos castigan, Melipilla no se calla más. Hay mucha gente que quiere que Melipilla desaparezca”, cerró.

