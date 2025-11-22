Matías Rodríguez dejará el fútbol profesional de forma definitiva durante este fin de semana, momento ideal para hacer un repaso por su destacada carrera en Universidad de Chile.

Rodríguez había dejado el fútbol en primera instancia en el 2022, pero ese animal competitivo en su interior no se había apagado, por lo que decidió en 2024 regresar a la cancha con los colores de Deportes Melipilla. Ahora así, este domingo ante Real San Joaquín, vivirá su último baile.

Los sueños pendientes de Matías Rodríguez

Matías Rodríguez arribó a Universidad de Chile en 2010 de la mano de Gerardo Pelusso, quien lo había dirigido en Nacional de Uruguay. En los Azules rápidamente se hizo un nombre, ganando ocho títulos incluyendo la Copa Sudamericana. Se fue de forma definitiva en 2021.

Sin dudas que el Romántico Viajero marcó el periodo más exitoso de la carrera de Maticrack. Incluso, llegó a ser convocado a la selección argentina debido a su gran rendimiento en los Azules. Por lo mismo, el jugador lamenta no haberse despedido del profesionalismo con la U en el pecho.

“Algo pendiente que me quedó, por lo menos con la U, fue retirarme con la gente del club, con la hinchada que me bancó en todo momento“, indicó Rodríguez a Al Aire Libre.

El argentino de 39 años ganó casi todo en el Bulla, pero hay una instancia a la cual soñó con llegar y estuvo a nada de lograrlo. “Sé que es complicado… ya de por sí es difícil jugar una copa internacional y jugar una final de Libertadores con la U hubiese sido grandioso. Estuve cerca el 2010 y el 2012, y venía del 2009 con Nacional, así que estuve ahí“, señaló el lateral.

Matías Rodríguez anotó 57 goles con U. de Chile, siendo el defensor más goleador del club. Imagen: Photosport

Más allá de su retiro como jugador, Rodríguez aseguró que no se alejará mucho del fútbol. De hecho, comentó que conversó con Manuel Mayo de manera informal para trabajar en un futuro en las inferiores de Universidad de Chile. Además, avisó que hará su partido de despedida entre mayo y junio del 2026.