Recientemente, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) anunció la octava ceremonia del Fondo de Retiro donde apareció un nombre que sorprendió, el de David Llanos, histórico jugador de Universidad Católica.

En el comunicado en redes, el organismo señaló que estos deportistas “se sumarán a los 173 ya beneficiados en años anteriores, formando parte de un reconocimiento que valora su trayectoria, esfuerzo y dedicación al fútbol profesional”.

Esto confirma que el jugador de 36 años colgará los botines tras 2 temporadas sin poder encontrar club, siendo su último club Fernández Vial durante el 2023.

La carrera de David Llanos

Llanos comenzó su carrera en Huachipato el 2006 donde estuvo 4 temporadas, para luego pasar a Deportes Concepción.

Entre el 2010 y 2014 pasos por clubes como Palestino, Rangers y un breve regreso a Huachipato, para luego llegara a Universidad Católica donde estuvo 5 temporadas y vivió una gran etapa consiguiendo 3 títulos de Primera División y una Supercopa de Chile.

Llanos levantó 4 copas con la UC/Photosport

Tras dejar la UC en 2018, Llanos pasó por Unión Española, Deportes La Serena y Fernández Vial, este último donde jugó durante el 2023, siendo este su último club.

El ex Cruzado fue parte del evento de la UC “Adiós Capitanes” y tras esto fue presentado en un nuevo club, pero está vez de Fútbol 7, donde se sumó a Los Fecha Libre FC.