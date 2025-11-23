Para nadie es un misterio, sobretodo en Argentina, que Marcelo Gallardo vive un mal presente en su segunda etapa como entrenador en River Plate, pero de allí a compararlo con la Selección Chilena, pareciera ser una línea que al otro lado de la Cordillera se atrevieron a cruzar.

¿De dónde surge esta comparación? Fue durante un evento que organizó la Fundación Barça, perteneciente al club español Barcelona en nuestro país, donde una de sus leyendas, que también lo fue en el cuadro “millonario”, fue más allá en sus críticas al “Muñeco”.

La referencia es para Javier Saviola, ex delantero mundialista argentino, que en conversación con el diario La Tercera fue capaz de poner en una misma balanza a Gallardo con la Selección Chilena. Esto, a raíz del mal presente que viven ambos.

Leyenda de River y Barça compara a Gallardo con La Roja

“Él se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro, pero sabemos cómo se vive en los clubes grandes. Hay poca paciencia y la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo”, afirmó el “Conejo”.

En esa línea, Saviola sostuvo sobre el presente de Gallardo que “lamentablemente River está como Chile. Ahora mismo es muy parecido a lo que está pasando en su Selección. En su momento tuvieron esa generación dorada que ha ganado absolutamente todo, en River pasa lo mismo“.

“Gallardo no le encontró la vuelta al equipo. No es el que tenía en su momento, un River tremendamente fuerte”, finaliza el otrora atacante quien de todas formas no quiere que el “Muñeco” deje el club. “Hay que esperar al próximo año y sí analizar para cambiar la situación”, sentenció.

Javier Saviola, ídolo de River y Barcelona, comparó a Marcelo Gallardo con la Selección Chilena (Getty Images)

¿Cuándo juega la “Banda Sangre”?

En busca de salvar su año, Marcelo Gallardo y River Plate visitarán a Racing Club en Avellaneda, por los octavos de final del Torneo de Clausura 2025 en Argentina, en duelo a jugarse este lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas.