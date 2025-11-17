¡Durísimo! Marcelo Gallardo explica por qué borró a Paulo Díaz en River Plate

Paulo Díaz vive sus días más complicados en River Plate. Marcelo Gallardo lo dejó fuera del partido contra Vélez Sarsfield, que fue un empate sin goles en calidad de visita, y la prensa argentina menciona que el defensa central ya cumplió un ciclo y sus días estarían contados.

El zaguero venía de ser titular en la vergonzosa derrota contra Boca Juniors en el Superclásico y para el partido del pasado domingo 16 de noviembre fue borrado completamente.

¿La razón? Consultado por su ausencia y la del delantero Miguel Borja contra Vélez, Marcelo Gallardo entregó una contundente respuesta. “Son decisiones técnicas, todas”, explicó, dejando claro que Paulo Díaz dejó de estar en su consideración.

“Es parte del trabajo, de las decisiones que hay que tomar de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Hoy fue un partido que tuvimos que completar con muchos chicos porque no teníamos jugadores disponibles. Estamos atravesando este momento de negatividad”, agregó.

Esto dijo Marcelo Gallardo sobre Paulo Díaz | Getty Images

Paulo Díaz es borrado en River Plate y protagoniza esta polémica

Pese a no ser considerado en la convocatoria de River Plate, Paulo Díaz asistió al partido contra Vélez Sarsfield y se instaló en uno de los palcos del Estadio José Amalfitani. ¿El problema? Las cámaras de TV lo captaron riendo mientras su equipo empataba, desatando la furia de los hinchas.

En Argentina, la prensa le pone punto final a la aventura de seis años de Paulo Díaz en el Millonario. “Ante la suspensión de Lucas Martínez Quarta, el chileno parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca, sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero, anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado“, dijeron en TyC Sports.