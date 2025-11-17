River Plate pasa por un presente muy delicado, donde Paulo Díaz se ha transformado en uno de los más cuestionados. Ahora, una nueva controversia envuelve al chileno.

Marcelo Gallardo generó mucha esperanza al regresar a los Millonarios, pero hoy la decepción es total. Pese a la llegada de grandes refuerzos, como Germán Pezzela, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi o Marcos Acuña, entre otros, el equipo no camina.

Díaz genera enojo en los hinchas

Nadie de River Plate se salva de las críticas. La decepcionante actuación en la Copa Libertadores y la reciente derrota frente a Boca Juniors en el Superclásico, ante los ojos de Dua Lipa, terminaron por rebasar el vaso. Son muchos los que piden la salida de Marcelo Gallardo, algo impensado cuando regresó.

Paulo Díaz tampoco ha mostrado un buen rendimiento y fue uno de los más bajos en la pasada derrota contra los Xeneizes. El Muñeco no lo perdonó y decidió dejarlo fuera de la convocatoria en el encuentro de este fin de semana ante Vélez, donde igualaron sin goles.

Pese a no estar en el terreno de juego, igual los hinchas de River Plate la agarraron con Díaz. Resulta que la transmisión oficial enfocó al palco del José Amalfitani donde estaban los jugadores no convocados. Ahí se pudo ver que el formado en Palestino estaba a las risas con Miguel Borja y Facundo Colidio.

Esta imagen no agradó para nada a los fanáticos, quienes las emprendieron contra los jugadores por estar sonriendo mientras el equipo lo pasa mal. Si bien otros defendieron a los futbolistas y tildaron de exageradas las críticas, lo cierto es que el quiebre con los seguidores parece definitivo.

Paulo Díaz arribó a River Plate en 2019 y desde entonces se transformó en uno de los referentes del plantel, llegando a ser capitán. Suma 214 partidos y 13 goles en los Millonarios. Ha ganado 7 títulos en el club, pero a los 31 años puede ser que su ciclo llegó a su fin.