Más de 407 mil visualizaciones: habla el hincha de Boca Juniors que se burló de Paulo Díaz y todo River Plate

Boca Juniors superó por 2-0 a River Plate y se quedó con el superclásico 265 del fútbol argentino. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el elenco xeneize superó de principio a fin a su rival de toda la vida.

Como era de esperarse, el Estadio La Bombonera estalló y los festejos se desataron con los hinchas que repletaron todas las localidades del popular recinto deportivo. Pero dentro de la cancha se registró otra celebración y que dejó una particular polémica.

Es que cuando el plantel de River, con Paulo Díaz entre sus filas, se retiraba de la cancha apareció un curioso personaje. Un joven vestido como parte del elenco de seguridad, empezó a grabarse con el cuadro derrotado de fondo. Lo que fue captado por Maxi Salas que rápidamente evitó la burla y casi le quita el celular.

Habla hincha que se burló de River Plate

El tema es que no quedó ahí y rápidamente se viralizó el registro en redes sociales con lo que se apreció desde las galerías. Pero ahora apareció lo que el implicado grabó este domingo.

Según indica el medio TN, el sujeto implicado es Uriel Hamra de 20 años. El hincha de Boca ingresó a la cancha aprovechando la falta de seguridad.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, se defendió el joven que se volvió viral.

“Salas debía estar caliente por lo ocurrido en el partido y se la agarró con el primero que vio”, complementó por el altercado con el delantero. El registro superó las 407 mil visualizaciones.

Pero el joven decidió borrar todo tipo de material para evitar complicaciones. Medida que de poco y nada sirvió ya que el registro se esparció por todas las plataformas digitales. Incluso no se descarta una posible sanción.

