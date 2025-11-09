Paulo Díaz tuvo una tarde para el olvido en una nueva edición del Superclásico argentino. El defensor chileno poco pudo hacer en un River Plate que hace rato que viene en bajada y terminó cayendo por 2-0 en La Bombonera ante Boca Juniors.

Lamentablemente a nivel individual lo ofrecido por el ex Palestino tampoco fue de lo mejor. Mostró varios fallos claves en la defensa y nunca pudo ofrecer algo de seguridad en el equipo de Marcelo Gallardo.

Así también lo vio la siempre exigente prensa argentina, donde no tuvieron miedo en barrer el piso con Díaz tras su performance ante Boca Juniors. Es más, algunos ya lo quieren ver fuera del club millonario.

Paulo Díaz recibe feroces críticas tras el Superclásico argentino

El Diario Olé evaluó al chileno con una nota 2 y aseguró que “fue superado por Giménez en el duelo aéreo que derivó en el gol de Zeballos. Quedó clavado, sin intervención alguna, en la jugada que no terminó en penal de Armani al 9 por intervención del VAR y se tropezó con Giménez en la previa del mano a mano de Delgado que tapó Armani. Un cierre oportuno y de calidad para interrumpir un peligroso ataque de Marentiel con el partido aún 0-0”.

Paulo Díaz estuvo lejos de tener un buen partido en el Superclásico argentino. | Foto: Getty Images.

Por su parte TyC Sports fue más duro, con una nota de 1 y asegurando que “hace rato que su ciclo está más cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución”.

Para cerrar La Página Millonaria, sitio partidario de River, repitió con un 2 y señalando que “anuló bien a Giménez durante un rato en el primer tiempo y ya está. Quedó pagando en la jugada del gol, donde hubo infracción no cobrada por Ramírez. Intentó muy pocos pases a campo rival. Dio todas las ventajas habidas y por haber en el segundo tiempo. Desguarnecido, liviano, desordenado. No marcó, no relevó, no se acomodó, ni ayudó a contener el desastre defensivo. Regaló espacios por todos lados.