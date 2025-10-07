No lo pasa bien Paulo Díaz en River Plate. Hace rato que ya no es titular indiscutido y perdió derechamente el puesto por determinación de Marcelo Gallardo. Eso, sumado a las últimas derrotas del equipo.

Por eso, tras ser pilar por años en la Banda Sangre, el defensa de la selección chilena ahora no ve con malos ojos una salida del equipo. Es que las relaciones con su DT no están del todo buenas.

Hernán Castillo, periodista trasandino en Pasión Monumental, tiró la primera bombita diciendo que el nacido en Palestino “busca irse de River. El defensor cree que ya no es indispensable para Gallardo”.

El próximo destino que tienta a Paulo Díaz

Paulo Díaz está cerca de dejar River Plate, donde no está conforme con su nuevo lugar desde la banca. Sumado a eso, hay potente oferta para sacarlo del mercado argentino a fin de año.

Paulo Díaz en River /Getty Images

“Existe la posibilidad de que juegue en Arabia Saudita. Siempre tuvo sondeos, me consta que hasta fin de año no va a tomar una decisión. En diciembre va a terminar decidiendo qué va a hacer”, partió diciendo Renzo Pantich, periodista de Olé con ojos en el Monumental de Núñez.

En ese sentido, Paulo Díaz se deja querer con el fin de recalar en una liga de mayor nivel que la de Arabia. Según el mismo comunicador que cubre al Millonario, el chileno “está muy bien remunerado en River, hoy es suplente de Lautaro Rivero”.

“La realidad indica que tiene sondeos. Por la información que manejo, no es de su gusto volver al fútbol exótico de Arabia Saudita“, cerró, dejando en duda el futuro del jugador.