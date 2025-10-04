Se acabó. El idilio que en algún momento existió entre los hinchas de River Plate y el defensor chileno Paulo Díaz llegó a su punto final. Las pifias que recibió en su último partido como titular, donde cayeron ante Deportivo Riestra reflejó este sentir.

No es para menos, en los últimos meses, el central nacido en Santa Cruz comenzó a perder de manera sostenida su puesto en el equipo de Marcelo Gallardo, entre las lesiones que sufrió a lo largo del año y su desempeño dentro de la cancha.

Ante este panorama, en River ya buscan las fórmulas para dejar en libertad de acción a Díaz, quien tiene un extenso contrato hasta diciembre del 2027. En esa línea, medios argentinos ya apuntan a una millonaria venta que beneficiará a club y jugador.

Millonaria oferta para que Paulo Díaz salga de River

El periodista trasandino Sebastián Srur, que cubre a la “Banda Sangre” para Radio Continental, dio a conocer que en los próximos días llegará hasta las oficinas de la institución una importante oferta económica por el defensor chileno.

En cuanto al equipo que quiere sacar a Paulo Díaz de River, el reportero no entrega detalle aunque adelanta la competición desde donde vendrá el oneroso ofrecimiento, nada menos que los Emiratos Árabes Unidos.

“En Emiratos buscan a Paulo Díaz. Seguramente a River va a llegar una oferta por el 70 por ciento del pase. Contrato de dos años + 1 (según objetivos). Lo quieren para enero y la idea es que como mucho en un mes empiecen a charlar”, confirmó Srur en su cuenta de X.

¿Cuál es su valor de mercado?

Cabe señalar que River Plate compró en 2019 a Paulo Díaz a Al-Ahli de Arabia Saudita, pagándoles por su pase más de US$4 millones de dólares, los cuales recompensó con creces gracias a la obtención de siete campeonatos. Actualmente su pase cuesta US$4,7 millones.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales e internacionales, como Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Paulo Díaz jugó este año con River un total de 2.043 minutos en cancha durante 26 juegos, en los que registra dos goles, una asistencia y cinco tarjetas amarillas.

