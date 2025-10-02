El fútbol de Argentina ha significado mucho aporte en el seleccionado chileno, pues desde ahí varios nombres se ganaron oportunidades en la Roja. Por ejemplo, Rodrigo Echeverría, quien se hizo un indiscutido en las nóminas tras ese buen paso por Huracán.

O incluso Williams Alarcón, quien subió su cotización en el Globo al punto que lo fichó Boca Juniors. Ni hablar de Felipe Loyola, un inamovible en las listas del Equipo de Todos desde que se sumó a Independiente de Avellaneda. El Rojo también suele ceder a Luciano Cabral.

Y hay otro futbolista que lleva varios años en el balompié trasandino y también en la selección de Chile. Las referencias son para Paulo Díaz, un referente en el vestuario de River Plate. Aunque el mal momento de la Banda Sangre, que llegó a cuatro derrotas consecutivas por primera vez en 15 años, parece que le costará el lugar.

Paulo Díaz llegó incluso a ser capitán de River Plate.

Así lo contó el periodista de ESPN Gustavo Yarroch, quien estuvo lejos de dar una certeza con eso. Pero captó un momento que usó para aferrarse a que Díaz no será titular ante Racing Club de Avellaneda en la Copa Argentina. “Tengo una duda en la zaga central”, marcó el citado comunicador.

“Vuelve (Gonzalo) Montiel, regresará Lautaro Rivero como segundo marcador central. La incógnita es quién será el primero. A veces hay imágenes que marcan muchas cosas”, expuso Yarroch antes de contar algo que vio del defensor chileno surgido en Palestino.

Prosiguió. “Cuando llegó el plantel de River a la baranda que tenemos ahí cerquita, fue Martínez Quarta el que se acercó sonriente con los hinchas. Paulo Díaz se quedó a unos siete metros, no se lo veía muy a gusto”, contó Yarroch sobre el Bombero.

Piensan que el seleccionado Paulo Díaz perdió el puesto definitivamente en River de Argenitna

El seleccionado chileno no quiso tener contacto con los hinchas de River Plate, según el experimentado reportero Gustavo Yarroch. “No se acercó a firmar autógrafos a la gente”, acusó. Una señal que para él resulta clave. Por eso sostiene que Paulo Díaz no será titular ante la Academia.

“Me da la sensación de que por este detalle, puede llegar a jugar. El técnico no paró el equipo en Cardales y me agarro de este detalle”, se excusó el comunicador por si no tuviera la razón con jugar a estar en la cabeza de Marcelo Gallardo.