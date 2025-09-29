Una de las situaciones que ha llamado la atención en el inicio del Mundial Sub 20, es la hostilidad con la que ha recibido el público chilena a la selección de Argentina.

En el primer partido de la Albiceleste ante Cuba por el torneo juvenil, disputado en Valparaíso, se pudo ver que los representantes del país vecino no cuentan con el apoyo popular en suelo nacional. De hecho, se dieron algunas imágenes que lo dejan más que claro.

La tranquilidad de Argentina

Una vez consumado el triunfo de Argentina ante Cuba por 3-1, Diego Placente, técnico de la Albiceleste, habló de lo que ha sido el recibimiento de los chilenos en el Mundial Sub 20. El ex jugador de River Plate y Bayer Leverkusen aseguró que no es nada nuevo.

“Es mucha la rivalidad del fútbol nuestro con el fútbol chileno, cuando nos tocó en Brasil jugar con una sub 17 fue lo mismo, yo jugué el Sudamericano del 97 (jugado en Chile) y fue lo mismo también, así que uno se tiene que acostumbrar a jugar con el público en contra”, indicó el entrenador en DSports

De todas maneras, Placente incluso se lo toma como una motivación. “Siempre con todo el respeto que se merecen y jugar, jugar con eso, también es lindo a veces cuando tienes todo a favor y también te saca otra parte de uno para dar más cuando tienes todo en contra”, complementó.

La rivalidad deportiva entre Chile y Argentina siempre ha existido, incluso por temas políticos. En las últimas semanas se vio afectada negativamente por el conflicto entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana. Hasta la Embajada de aquel país hizo un llamado a los hinchas albicelestes a tener precaución.

“Hay que aprender a jugar con el público en contra y hacerse fuertes a partir de eso”, cerró Diego Placente. El próximo partido de Argentina será el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas, cuando se midan ante Australia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.