Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

“Que te…”: La particular respuesta de jugador argentino a pifias chilenas en Mundial Sub 20

Viralizan pifias del público chileno a la albiceleste durante su debut ante Cuba por el Mundial Sub 20, y uno de los jugadores reacciona.

Por Miguel Gutiérrez

Las pifias a la selección de Argentina en el Mundial Sub 20 provocan una peculiar reacción.
© MARTIN THOMAS/PHOTOSPORTLas pifias a la selección de Argentina en el Mundial Sub 20 provocan una peculiar reacción.

El Mundial Sub 20 comenzó con todo y la selección chilena también hizo su estreno en el Estadio Nacional. Los de Nicolás Córdova vencieron a Nueva Zelanda por 2-1, pero también fue turno del resto de selecciones.

Una de ellas fue Argentina, quien hizo valer su favoritismo en el certamen y venció por 3-1 a Cuba en el Grupo D, que se disputó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En el encuentro anotaron Alejo Sarco (3′ y 41′), mientras que Ian Subriare (90′) cerró el triunfo, mientras que para los caribeños descontó Karel Pérez (45′), con un llamativo hecho.

Lautaro Millán se ilusiona con la selección chilena en el Mundial Sub 20: “Este grupo está para…”

ver también

Lautaro Millán se ilusiona con la selección chilena en el Mundial Sub 20: “Este grupo está para…”

Pifias a Argentina en Mundial Sub 20 provocan peculiar reacción de jugador

El encuentro disputado en la ciudad puerto contó con un hecho particular que se tomó los medios al otro lado de la cordillera. Reportes indican que los hinchas presentes reprobaron el himno nacional argentino y cuando los trasandinos tenían el balón las pifias se sostenían.

Bolavip Chile agrega que la hinchada presente en Valparaíso “hacía notar su apoyo a la Selección Cubana y en aumentar más las pifias al cuadro argentino”, incluso con algunos hinchas trasandinos respondieran, el que quedó retratado en las redes de medios como TyC Sports.

Tweet placeholder
Publicidad

Sin duda, era uno de los grandes miedos de la organización, dada la barbarie en Avellaneda protagonizada por Universidad de Chile e Independiente, que no pasó de chiflidos y señales de reprobación.

Tras el caos de Avellaneda: la advertencia de la Embajada de Argentina a sus hinchas en Chile

ver también

Tras el caos de Avellaneda: la advertencia de la Embajada de Argentina a sus hinchas en Chile

Un hecho que “celebró” uno de los involucrados. Juan Villalba conversó con DSports una vez finalizado el partido del Mundial Sub 20, con una “picante” respuesta a las pifias.

Venir a jugar acá y que te chiflen en un país vecino con la rivalidad que hay… creo que es lindo poder jugar acá y que te chiflen“, dijo Villalba a la señal deportiva.

Publicidad

Nosotros lo disfrutamos y demostramos que estamos para más”, cerró ante la consulta por las pifias a sus compañeros durante el duelo entre Argentina y Cuba.

Mira sus declaraciones:

Lee también
El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile
Internacional

El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile

¿Va por TV? Las señales que transmiten la fecha 18 de las Eliminatorias:
Selección Chilena

¿Va por TV? Las señales que transmiten la fecha 18 de las Eliminatorias:

No va por CHV: ¿Dónde ver Ecuador vs. Argentina?
Internacional

No va por CHV: ¿Dónde ver Ecuador vs. Argentina?

Quinteros se viraliza por su insulto tras el fallo de un chileno en el clásico
Internacional

Quinteros se viraliza por su insulto tras el fallo de un chileno en el clásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo