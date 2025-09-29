El Mundial Sub 20 comenzó con todo y la selección chilena también hizo su estreno en el Estadio Nacional. Los de Nicolás Córdova vencieron a Nueva Zelanda por 2-1, pero también fue turno del resto de selecciones.

Una de ellas fue Argentina, quien hizo valer su favoritismo en el certamen y venció por 3-1 a Cuba en el Grupo D, que se disputó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En el encuentro anotaron Alejo Sarco (3′ y 41′), mientras que Ian Subriare (90′) cerró el triunfo, mientras que para los caribeños descontó Karel Pérez (45′), con un llamativo hecho.

ver también Lautaro Millán se ilusiona con la selección chilena en el Mundial Sub 20: “Este grupo está para…”

Pifias a Argentina en Mundial Sub 20 provocan peculiar reacción de jugador

El encuentro disputado en la ciudad puerto contó con un hecho particular que se tomó los medios al otro lado de la cordillera. Reportes indican que los hinchas presentes reprobaron el himno nacional argentino y cuando los trasandinos tenían el balón las pifias se sostenían.

Bolavip Chile agrega que la hinchada presente en Valparaíso “hacía notar su apoyo a la Selección Cubana y en aumentar más las pifias al cuadro argentino”, incluso con algunos hinchas trasandinos respondieran, el que quedó retratado en las redes de medios como TyC Sports.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin duda, era uno de los grandes miedos de la organización, dada la barbarie en Avellaneda protagonizada por Universidad de Chile e Independiente, que no pasó de chiflidos y señales de reprobación.

ver también Tras el caos de Avellaneda: la advertencia de la Embajada de Argentina a sus hinchas en Chile

Un hecho que “celebró” uno de los involucrados. Juan Villalba conversó con DSports una vez finalizado el partido del Mundial Sub 20, con una “picante” respuesta a las pifias.

“Venir a jugar acá y que te chiflen en un país vecino con la rivalidad que hay… creo que es lindo poder jugar acá y que te chiflen“, dijo Villalba a la señal deportiva.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros lo disfrutamos y demostramos que estamos para más”, cerró ante la consulta por las pifias a sus compañeros durante el duelo entre Argentina y Cuba.

Mira sus declaraciones: