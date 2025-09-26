Chile será anfitrión de la Copa del Mundo Sub 20. Argentina es una de las selecciones que estará en el torneo, por lo cual la embajada de ese país le hizo una fuerte advertencia a sus hinchas.

Este sábado 27 de septiembre inicia la competición juvenil, la cual reúne a los mejores jugadores del mundo menores de 20 años. Como siempre, la Albiceleste es una de las favoritas a quedarse con el título, por lo cual esperan dar que hablar en Chile.

Las precauciones de la Embajada de Argentina

El clima entre los hinchas chilenos y argentinos quedó enrarecido luego de los lamentables hechos de violencia registrados en la Copa Sudamericana. En ese torneo, seguidores de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron en imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Por esta razón, la presencia de hinchas argentinos en Chile por el motivo de la Copa del Mundo Sub 20 mantiene preocupadas a las autoridades. Desde la Embajada de ese país hicieron una serie de advertencias a los albicelestes que visiten Santiago.

“La Organización sugiere evitarse —por razones de seguridad— el uso de indumentaria alusiva a clubes de fútbol de nuestro país“, parte indicando el comunicado de la Embajada de Argentina en Chile.

También le piden a sus hinchas“estacionar vehículos de patente argentina en recintos privados y verificar que se encuentren efectivamente cerrados, no dejando efectos de valor dentro de los mismos”, complementaron desde las autoridades.

Argentina integra el Grupo D del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Italia, Australia y Cuba. La Albiceleste hará su debut el domingo 28 de septiembre enfrentando a los caribeños en Valparaíso.