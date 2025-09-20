En un partido que finalizó hace rato, Independiente y U de Chile siguen dando que hablar tras los numerosos rounds en Conmebol, que terminaron con los azules avanzando en Copa Sudamericana.

Y tras igualar en la ida de cuartos de final ante Alianza Lima, en la U vieron como el Rojo de Argentina se adelantó en los descargos para apelar a una de las sanciones del organismo sudamericano.

Ya fuera del torneo, en el equipo de Felipe Loyola y compañía quieren sacudirse de los otros castigos que les impusieron y con rapidez se movieron para hacer el alegato oficial, lo que sacó ronchas en el equipo chileno.

La rápida movida de Independiente

Mientras U de Chile terminaba su match contra Alianza Lima, en Independiente trabajaron rápidamente para apelar a la Conmebol al terrible mazazo que les cayó por la barbarie en Avellaneda.

La violencia en Argentina /Photosport

“Si bien el Rojo ya fue descalificado de la Copa Sudamericana, la Comisión Directiva aspira a lograr una reducción de la sanción disciplinaria, que incluye siete partidos sin público tanto de local como de visitante para fututas competiciones internacionales”, avisó el medio Olé.

En ese sentido, el castigo del público no es el único en materia internacional para el equipo argentino, ya que también apelaron a otra de las sanciones que les puso la Conmebol.

El momento del caos en Argentina /Photosport

“También intentarán achicar el monto de la penalidad económica, ya que la Conmebol le impuso al Rojo el pago de una multa de 250.000 dólares“, reveló el citado medio.

