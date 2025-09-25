Cada vez falta menos para que comience el Mundial Sub 20 de la FIFA en Chile 2025. La Roja será local en un evento de primer nivel, el cual pondrá a prueba la organización del país en un torneo de esta envergadura.

El Estadio Nacional será la sede principal de la cita planetaria, donde Chile no solo estará a prueba desde un punto futbolístico, sino que también a nivel logístico. Serán 24 selecciones de todo el mundo las que lucharán por llevarse el trofeo a casa.

¿Cómo será la inauguración de la Copa del Mundo Sub 20?

El Mundial Sub 20 comenzará este sábado 27 de septiembre, cuando Japón y Egipto se enfrenten en el Estadio Nacional a las 17:00 horas. Será una jornada doble, donde el plato de fondo será el encuentro de Chile frente a Nueva Zelanda en el mismo recinto.

En el intervalo del primer y segundo duelo, se realizará el show para inaugurar de forma oficial el torneo planetario. Como un evento de importante envergadura, tendrá un espectáculo musical al más puro estilo del Super Bowl de la NFL.

De acuerdo a La Tercera, será una ceremonia muy breve y precisa, la cual durará solo 8 minutos y se realizará a eso de las 19:00 horas, una vez finalizado el partido de Japón y Egipto. Todo estará centrado en el fútbol y no habrá intervenciones políticas. El Presidente Gabriel Boric asistirá, pero no dará discurso.

Habrá dos bandas que se presentarán en el espectáculo. Los Ramblers, quienes hicieron “El rock del Mundial” para Chile 1962. Esta vez, el clásico de la música nacional volverá a sonar fuerte en Ñuñoa. El otro grupo que le pondrá sabor a la jornada será Los Miserables, con su icónico “El Crack”.

Entre los invitados de la jornada, destaca la presencia de Perluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA; Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Gabriel Boric, Presidente de Chile; Pablo Milad, presidente de la ANFP y Roberto Grassi, encargado de los torneos juveniles de la FIFA y representante de Gianni Infantino en el torneo.